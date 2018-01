Simona Atzori: "Vi porto nella stanza delle mie emozioni per celebrare la resilienza"

Cos'è la stanza viola del titolo?

La stanza rappresenta il palcoscenico. La riproduciamo in senso metaforico ma è un po’ il simbolo della stanza che ognuno di noi ha nella sua casa. Invitiamo lo spettatore a entrare nel vivo delle nostre emozioni. L’universo maschile che si mescola a quello femminile, il rosa e il rosso e il blu che formano il viola mischiandosi.



E che emozioni si troveranno in questa stanza?

Noi portiamo in scena noi stessi. Ciò che viviamo. L’amicizia, l’amore in tutte le sue sfumature. La coreografia è una coreografia dove interpreto una donna vittima di violenza. Ma anche l’amore nelle sue sfaccettature più semplici romantiche. Per aiutare lo spettatore a sentirsi a casa.



Alla base di questo spettacolo c'è il concetto di resilienza. Cosa significa per te?

Per me è un concetto molto importante in tante fasi della mia vita. Sono molto contenta di questa unione con Wondy sono io. Conosco il dolore della perdita di una persona che si ama, quando ho perso mia mamma il dolore è entrato per la prima volta nella mia vita al di là della mia condizione. Sono felice di poter presentare in danza questo concetto, usando l’arte per dire che c’è molto dentro di noi.



Resilienza quindi è un modo per affrontare i dolori della vita?

E’ il rendersi conto che le difficoltà fanno parte della vita, ma dentro di noi ci sono risorse che ci permettono di scoprire che c’è molto altro.



Come sei entrata in contatto con l'Associazione?

Mi hanno cercato loro attraverso un’amica comune, una ragazza che conosceva Alessandro Milan. Sono stati interessati a contattarci. Avevo sentito parlare di Francesca e dell’associazione e ho subito pensato che nulla nella vita è per caso. Mia mamma ascoltava molto Radio24, credo che ci sia un po’ il suo zampino. Molte cose sembrano casuali ma in realtà non è così.