Copenaghen, il cane Iceberg sarà liberato: "I danesi pagheranno il riscatto"

La mobilitazione degli animalisti italiani e danesi, con l'Enpa e la cantante Noemi in testa, ha portato alla liberazione di Iceberg, il dogo argentino di proprietà di Giuseppe Perna finito al canile per essere soppresso perché considerato appartenente a una razza pericolosa a Copenaghen. A dare la notizia per primo è stato Rinaldo Sidoli del Movimento Animalista. "Il Parlamento danese - si legge in una sua nota - ha approvato all'unanimità la legge salva Iceberg. La polizia di Copenaghen a breve rilascerà la cagnolina, detenuta da fine maggio, in attesa di essere soppressa. Non è stata definita ancora una data certa, ma si tratta di qualche giorno". Su Facebook i ringraziamenti anche di Perna che invita a non boicottare la Danimarca per una cattiva legge. "La multa di 5-7mila euro sarà pagata dai miei fratelli danesi", ha sottolineato Perna nel suo video-post.