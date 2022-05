Vigevano: grande festa per il Palio dei Fanciulli

Gli appuntamenti prendono il via

nel pomeriggio di sabato 7 maggio

Borgo

Castello

Francesco I Sforza

Museo della calzatura

con l'apertura del, nel quale i visitatori possono vedere le antiche corporazioni cittadine riportate a nuova vita, a cura dell’Associazione Sforzinda e grazie all’Amministrazione Comunale Cittadina ed ai contributi ricevuti dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il Cortile delsi trasforma nella Corte di, con la ricostruzione del Borgo ai tempi della dinastia sforzesca: qui si possono osservare esempi delle antiche arti e mestieri e conoscere gli scorci più caratteristici del maniero: nei due giorni del Palio è possibile anche approfittare delle visite guidate del maniero e del Mulino di Mora Bassa, per conoscere ed esplorare gli ambienti in cui la famiglia Sforza viveva quotidianamente. A partire dalle 15.45 di sabato è inoltre disponibile, all’interno del Castello, un trenino con il quale i visitatori possono partire per l’esplorazione dell’intero centro storico cittadino, visitare il quattrocentesco Mulino e ritornare poi al Castello a completare la visita. I tour guidati sono su prenotazione (info@vigevanopromotions.it – cell. 351/8782734). Merita una visita anche il, con splendidi esempi di evoluzione della scarpa, fino all’invenzione del tacco a spillo.

Al calare del sole ci si può rifocillare alla

Taverna Rinascimentale

cena rinascimentale “con delitto

nel cortile del Castello, per assaporare gusti e sapori del tempo, ricreati grazie alla fedele ricerca storica delle Contrade Cittadine. Dalle ore 20 si può accedere, nella seconda scuderia del Castello, alla”, intitolata: "Un matrimonio assai complicato” (su prenotazione sul sito del Palio). L’evento è realizzato in collaborazione con la scuola CSF Vigevano e con la supervisione dello chef Davide Aguzzi.

Domenica 8 maggio

esibizioni equestri

"Caccia al Tesoro Sforzesca”.

il Borgo del Castello riprende vita fin al mattino cone con la celebrazione della S. Messa al campo. A pranzo i visitatori possono degustare i cibi proposti dalle Corporazioni. Nel primo pomeriggio per il divertimento di famiglie e i bambini è in programma una

A partire dalle ore 15 i nobili delle Contrade si radunano nel cortile del Castello per dare vita al tradizionale

corteo

i giochi del Palio,

che percorre le vie del centro storico con figuranti in abiti d'epoca; al termine comincianoin cui i giovani giocatori in rappresentanza delle loro contrade si sfidano nei giochi della tradizione, come la corsa delle carriole, la corsa del cerchio e la costruzione della Torre. Al termine dei giochi viene assegnato il Palio dei Fanciulli: in questo caso il Cencio è stato realizzato prendendo spunto dal disegno di Nosotti Denis e risultato vincitore del concorso “Dipingi il Cencio”, che ha interessato negli scorsi mesi scuole ed oratori cittadini.

Tutte le informazioni per partecipare, iscriversi alle varie iniziative ed effettuare le prenotazioni richieste sono online sul sito www.paliodivigevano.it.