Vent'anni di Olioliva, Imperia prepara la grande festa

Si tratta dell’evento principe dell’autunno ligure, manifestazione in grado di calamitare in tre giorni oltre duecento espositori e migliaia di visitatori. I produttori e il mondo agricolo scenderanno in piazza, nelle strade, sulla banchina portuale per un fine settimana ricco di eventi rappresentativi per l'olio ligure e per l'intera filiera.



Gusto d’autunno - I sapori di stagione tornano protagonisti lungo un suggestivo percorso nella capitale della Dieta Mediterranea e della cultura legata all’olio extravergine di oliva, con i portici e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra. Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata.



Ricchissimo weekend - Un intenso fine settimana ricco di eventi con una vera e propria passeggiata del gusto ma anche cucina, mostre, cultura, musica, animazione nel pieno rispetto delle norme vigenti legati alla diffusione del Covid 19, obbligo di Green pass e utilizzo delle mascherine. Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione in chiave turistica. Ospite d’onore dell’edizione 2021 la Regione Campania con “L’Approdo di Ulisse” di Cetara che a giugno ha ospitato una delegazione del GAC “Il Mare delle Alpi” e accolto il “Pingone”, l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo arriva sulle nostre tavole proprio in questi giorni: un prodotto prezioso, ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili. Tra le attrattive i corsi di assaggio per imparare a riconoscere qualità e difetti dell’alimento consigliato dai nutrizionisti, i laboratori tematici, gli abbinamenti con il pesce del Mar Ligure, le verdure e, perché no, con i dolci.



Eventi - Non mancheranno inoltre i laboratori organizzati dalle Associazioni di categoria e dagli Istituti scolastici. Tra gli eventi collaterali già confermati la “Camminata tra gli ulivi”, la “10km Olioliva”, le visite al Museo dell’Olivo Carlo Carli e al Museo delle Latte, il tradizionale Concorso fotografico del Circolo Castelvecchio, uno spettacolo benefico all’Auditorium della Camera di Commercio a cura di Marathon club con concerto e show del cabarettista Leonardo Fiaschi, visite e itinerari nell’entroterra, cinque appuntamenti con i Cooking show in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Arma di Taggia, le iniziative curate dalla scuola forestale di Ormea, il trekking urbano proposto da Uisp e Monesi Young, i menù dedicati, le ricette tipiche e le vetrine a tema di Confcommercio e Confesercenti. Spazio come sempre anche alla promozione dell’economia dell’entroterra con il Gal “Riviera dei Fiori”. Il mondo della pesca sarà al centro dello stand del Flag “Il Mare delle Alpi”, sul porto di Oneglia con i pescatori e la possibilità di battute di pescaturismo.



Per maggiori informazioni: www.rivlig.camcom.gov.it