Veneto: Asiago celebra un fantasmagorico autunno

In autunno Asiago e l’intero omonimo Altopiano - un vero e proprio mosaico botanico - diventano il quadro di un pittore impressionista, tra pennellate di giallo e arancio: è uno dei più bei luoghi d’Italia dove assistere al foliage, in particolar modo grazie alla cangiante livrea di faggi, aceri e larici, resa ancor più dorata dai raggi bassi del sole, che contrasta piacevolmente con il verde intenso delle abetaie.



Foliage tour - E’ il momento ideale, quindi, per programmare un “Foliage Tour”. Gli amanti della natura, grandi e piccini, ma anche fotografi e artisti, potranno immergersi nei colori dei boschi, dei parchi pubblici, dei giardini e dei viali di Asiago per scattare foto, girare video, dipingere scorci. I paesaggi rurali delle contrade, tra filari e alberi solitari, le distese di boschi misti che delineano la conca, fino ai boschi di larici dei monti più alti a settentrione - andando a piedi, in bicicletta o a cavallo - li accoglieranno nella loro spettacolare atmosfera.



Due giorni di festa in onore dell'autunno - Il fine settimana del 20 e 21 ottobre è il culmine della stagione con l’imperdibile “Asiago Foliage”. Per due giorni la cittadina nel cuore dell’altipiano sarà pervasa da un’atmosfera scoppiettante: piazze e vie sono “vestite” a festa, e le attività commerciali propongono addobbi a tema, ricette, oggetti per la casa e prodotti realizzati con zucche, castagne, funghi. E poi tante iniziative come le passeggiate guidate da esperti di botanica, i laboratori creativi, sensoriali e scientifici, il treewatching e il bathing forest, gli eventi musicali e artistici e i mercatini artigianali. Il tutto accompagnato, per la gioia dei buongustai, dai prodotti gastronomici più autentici della montagna.



Concorso fotografico - Torna poi l’atteso concorso fotografico rivolto a tutti gli appassionati, professionisti e non, di fotografia: saranno selezionate e premiate le migliori immagini dedicate al foliage dell’altopiano di Asiago, un mosaico di colori, luci, atmosfere. L’invito è quello di giocare creativamente con luminosità, contrasti, tempi di esposizione, per restituire un punto di vista personale e originale sullo spettacolo più antico del mondo, la natura.



Videomapping in centro - La sera di sabato 20 Asiago diventa ancor più attrattiva e luminosa con uno spettacolo imperdibile in piazza Carli: Videomapping & Laser e Flames Show sulla facciata del Municipio, con scintille cinematografiche, effetti pirotecnici e lame di fuoco.



