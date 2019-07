​Val d’Ossola: fuochi e musica tra le Alpi Piemontesi

Gli show di fuochi e musiche saranno quest'anno ulteriormente arricchiti da giochi di luci e – per la prima volta – da spettacoli di danza aerea acrobatica. Giornate e non solo serate, perchè ogni sede del festival ospiterà eventi collaterali, laboratori e attività per ogni età durante tutto l'arco della giornata.



Si sale in cabinovia - La manifestazione vedrà il via sabato 27 luglio alla Piana di Vigezzo, sede a oltre 1.700 metri di altitudine, affacciata sulla “valle dei pittori”. Sarà possibile raggiungere la località a bordo della cabinovia che in pochi minuti conduce comodamente dalla frazione Prestinone di Craveggia.



Trekking prima dell'evento - La serata di Vette d'artificio prenderà avvio alle 18 con la musica live degli “Horseflies”, ma l'intera giornata sarà perfetta per scoprire la versione estiva della Piana di Vigezzo, grazie a splendide opportunità outdoor: trekking su una rete sentieristica ben segnalata, 60 km di percorsi per bike e e-bike immersi nella natura più pura, voli in parapendio e con il deltaplano.



Calendario d'agosto - Dopo la prima serata, Vette d'artificio si sposterà in Valle Anzasca, sabato 3 agosto con un'emozionante spettacolo ad Acugnaga, ai piedi della parete est del Monte Rosa; sabato 10 agosto la tappa più ad alta quota, agli oltre 2.000 metri dell'Alpe Ciamporino a San Domenico di Varzo; per il gran finale di mercoledì 14 agosto si torna in Valle Vigezzo con lo spettacolo a Santa Maria Maggiore, che lo scorso anno ha richiamato 20.000 spettatori.



Appuntamento con i fotoamatori - Tornerà infine anche quest'anno l'iniziativa di successo dedicata ai fotoamatori. Sarà possibile pubblicare sull'apposita pagina facebook una foto scattata durante gli spettacoli. Le votazioni, frutto di un mix tra i “mi piace” espressi dai fan e i giudizi espressi da una competente giuria di qualità, decreteranno i vincitori di quattro vacanze presso la località sede di spettacolo e un'attrezzatura fotografica professionale.



Per maggiori informazioni: www.vettedartificio.it