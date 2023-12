Treviso: Babbo Natale arriva… di corsa

La partenza avviene, come sempre, in Piazza dei Signori, ma quest’anno il traguardo è posto in Borgo Mazzini e non più sulle Mura come nelle passate edizioni, in una nuova, accogliente cornice per un evento che è ormai entrato nel cuore dei trevigiani e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del cartellone natalizio della città, all’insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Lo spirito di Treviso Xmas Run è quello di una camminata a passo libero, aperta a persone di tutte le età e con un occhio di riguardo per i bambini. Alla partenza, durante il percorso e all’arrivo, Treviso Xmas Run propone eventi a sorpresa per entrare ancora di più nel clima natalizio; alla fine, raggiunto il traguardo in Borgo Mazzini, ristoro speciale per tutti.

Treviso Xmas Run, la cui organizzazione è curata da Ventieventi, affiancata da alcune realtà associative della città (Asd Corritreviso, Asd Ride Your Dreams Treviso, i volontari di Città della Speranza e i ragazzi dello staff di Matteo Criveller) trasforma una giornata di festa in una grande occasione di solidarietà: l’intero ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto alle associazioni Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza e Stella di Marta.

Con l’iscrizione a Treviso Xmas Run gli adulti ricevono l’abito di Babbo Natale da indossare durante la corsa, mentre per bambini e ragazzi è previsto l’omaggio del cappellino rosso che da sempre accende la fantasia dei più piccoli.



“Quest’anno possiamo dirlo: Treviso Xmas Run sta diventando una tradizione - commenta Silvia Sartorel, presidente dell’associazione Ventieventi -. Dopo le prime due edizioni, siamo felici di sentire che Treviso Xmas Run è un appuntamento atteso, un giorno dedicato a grandi e piccoli, al clima gioioso del Natale, alla magia di questo periodo dell’anno. Sette giorni prima dell’arrivo del ‘vero’ Babbo Natale nella notte della Vigilia, ci troveremo insieme per trascorrere una domenica all’insegna del movimento, della buona musica, del divertimento, ma soprattutto della solidarietà. La cifra che doneremo a Fondazione Città della Speranza, Advar Onlus e Stella di Marta sarà il frutto del nostro impegno perché fare del bene, fa bene! Ognuno dei partecipanti darà il suo contributo, ognuno farà la propria parte. Ci auguriamo di essere in tanti, di colorare di rosso tutta la città che ci accoglie sempre a braccia aperte”.

Ci si iscrive all’evento attraverso la pagina dedicata sul portale Avaibooksports.com , oppure recandosi in uno dei 13 esercizi commerciali convenzionati: Farmacia Calmaggiore (via Calmaggiore 24, Treviso), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Treviso), Koffee Bike (Borgo Mazzini, Treviso), Edicola Emanuela Grava (via Emilia 25, San Liberale, Treviso), Gotti Store (via Margherita Grimaldi Prati 7, Treviso), Edicola Maurizio Pregnolato (viale IV Novembre 38, Treviso), The Voice di Augusto Pastrello (viale della Repubblica 197, Treviso), MP Informatica (Strada di Santa Bona Nuova 33/B, Treviso), Il Mandarino Frutta e Verdura (Via Roma 7, Paese), Maxì Supermercati di Conscio di Casale sul Sile (via Peschiere 38), Quinto (via Giorgione), Ponte della Priula (via IV Novembre 115), Musile di Piave (via Marconi 41).

Informazioni: www.facebook.com/p/Treviso-X-MAS-Run-100076250351491/