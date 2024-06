Trentino Music Festival per Mezzano Romantica 2024

UN PALCOSCENICO DIFFUSO - Giunta alla decima edizione, la rassegna (apertasi il 12 giugno con chiusura il 28 luglio) vede arrivare nel Primiero circa 200 musicisti da tutto il mondo, docenti ed allievi della prestigiosa istituzione newyorchese, che ha scelto anche quest’anno di tenere i suoi corsi estivi internazionali in questa incantevole vallata trentina. I suoi paesi si trasformano quindi per un mese e mezzo in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni ed evocazioni, e risuonano di note e voci che sarà difficile dimenticare. Un’occasione in più per trascorrere qualche giorno nel verde della natura del Primiero, all’ombra delle iconiche Pale di San Martino, e per visitare Mezzano, il caratteristico paese annoverato fra i borghi più belli d'Italia e noto per “Cataste e Canzei”, sue monumentali cataste artistiche di legna. Il festival Estremamente varia, l’offerta musicale del festival spazia fra opera lirica, musical, concerti sinfonici, musica da camera, danza, Masterclass aperte al pubblico. Organizzato in collaborazione fra il Festival Mezzano Romantica (direzione artistica di Francesco Schweizer) e Mitchell Piper e Robin Blauers (rispettivamente Direttore esecutivo e Direttrice artistica della Music Academy International), con il sostegno del Comune di Mezzano in collaborazione con i Comuni di Imer, Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, dell’APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, Comunità di Primiero, Provincia autonoma di Trento, la rassegna è fra gli appuntamenti consolidati e di maggior prestigio dell’estate culturale trentina.