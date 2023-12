Trentino: torna la Notte degli Alambicchi Accesi

Il pittoresco borgo della Valle dei Laghi del Garda porta in scena come si prepara la miglior grappa artigianale

Il Trentino celebra “La Notte degli Alambicchi Accesi” : Santa Massenza, pittoresco borgo della valle dei Laghi del Garda Trentino, nei giorni dell’Immacolata dal 7 al 10 dicembre propone un coinvolgente spettacolo itinerante degli attori della Compagnia Teatrale Koinè, per valorizzare procedimenti scientifici e aspetti simbolici indispensabili per ottenere la vera grappa trentina.

Tra profili dolomitici in lontananza, distese di frutteti e vigneti, laghetti e castelli, Santa Massenza può considerarsi la “capitale” della grappa artigianale, la cui tradizione risale al 1800. Un sapere antico che oggi viene abbinato all’innovazione tecnologica per regalare agli ospiti esperienze di gusto speciali. Questo concetto spicca nel settore dei distillati, qui ricavati dalle vinacce rimanenti dalla vinificazione, seguendo un’economia circolare.



Passeggiata nel borgo - Nel corso dell’evento, gli spettatori saranno divisi in gruppi, dotati di radiocuffie e condotti tra le vie del borgo e all’interno delle cinque distillerie artigiane del paese - Distilleria Casimiro, Distilleria Francesco, Distilleria Giovanni Poli, Distilleria Giulio & Mauro e Maxentia - che diventeranno così l’inedito palcoscenico per i cinque episodi itineranti che compongono lo spettacolo. Guidati dall’inconfondibile voce narrante del conduttore Patrizio Roversi, si potrà assistere a scene sulla fisica dell’alambicco, a performance video in cui si può bere l’alcool virtuale, a canti lirici in cui si distilla la poesia.



Grappa di Nosiola - Ad ogni tappa, anche una piccola degustazione, con assaggi delle varie versioni del distillato - tra cui la grappa di Nosiola, vitigno rappresentativo della Valle dei Laghi e unica varietà a bacca bianca autoctona della provincia, e quella di Vino Santo, vera chicca ottenuta dalle vinacce degli acini di Nosiola lasciati appassire fino a primavera - in abbinamento a dolci e specialità del territorio. L’ultima scena, si svolgerà nella piazza del paese con tutti i gruppi riuniti per un brindisi finale.



Mercatino - Negli stessi giorni, infatti, precisamente il 2 e il 3; l’8 e il 9 e 10; 16 e 17 dicembre 2023 il borgo di Santa Massenza ospiterà “Vite di Luce”, il mercatino dedicato ad artigianato, cultura e gusto. Tra bancarelle scintillanti, spettacoli al chiaro di luna e la musica che si diffonde tra le viuzze, la dimensione raccolta di Vite di Luce fa brillare Santa Massenza con manufatti artigianali e prodotti enogastronomici, pronti da impacchettare e mettere sotto l’albero. Nei medesimi giorni è aperta anche Casa Caveau del Vino Santo, spazio espositivo multimediale, luogo esperienziale e suggestivo per conoscere la storia del Vino Santo Trentino Doc.



