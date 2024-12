A Siena tre giorni nel segno della cultura e del gusto

WEEKEND LUNGO - Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: 130 espositori proporranno le loro merci nella conchiglia del Campo così come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città. Sarà così riproposta l’idea originaria del mercato medievale con la distinzione in due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato, e il relativo raggruppamento per categorie al loro interno. In mostra i migliori prodotti della tradizione senese e alcune “chicche” provenienti da ogni parte d'Italia, per un viaggio dei sensi, nel segno di un’eccellenza che fa di Siena una vera e propria "città del gusto" e che in uno scenario antico quanto inimitabile rappresenta un unicum in Italia tra tutti i mercatini natalizi.