Sicilia: a Racalmuto per scoprire il Tesoro di Rahal

NON SOLO TREKKING - Il Tesoro di Rahal (Rahal Maut era l’antico nome arabo della cittadina) è molto più di una semplice giornata di trekking urbano, è un viaggio sensoriale che abbraccia storia, cultura e atmosfere senza tempo attraversando viuzze e piazzette pittoresche, scoprendo angoli segreti che raccontano usanze e leggende racalmutesi ed ancora rivivendo la memoria vibrante delle pagine di Leonardo Sciascia che qui ebbe i natali e la bellezza delle opere dai forti richiami caravaggeschi di Pietro d’Asaro, straordinario pittore conosciuto come il “Monocolo di Racalmuto. Il Tesoro di Rahal” vuole essere un modo per riscoprire e celebrare l’identità culturale di Racalmuto, valorizzare il turismo locale in chiave sostenibile e promuovere la grande ricchezza storica e culturale di questa località.



IL GIOCO - Lo svolgimento della caccia al tesoro si articolerà in due differenti fasi con prove di differenti tipi e gradi di difficoltà. Appuntamento, dunque, al 20 ottobre per una giornata da vivere all’aria aperta per famiglie, gruppi di amici e turisti in cerca di nuove esperienze e luoghi da scoprire. La partecipazione all’evento è gratuita.