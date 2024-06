Il FAI d’estate: serate splendide e rilassanti

SERATE NEI PALAZZI - Ci sono anche le aperture serali del Memoriale Brion ad Altivole (TV), capolavoro dell’architettura del Novecento progettato da Carlo Scarpa, entrato a far parte dei Beni FAI nel 2022 grazie alla donazione di Ennio e Donatella Brion: il complesso funerario monumentale, ultima opera di Scarpa e tra le sue più significative, originali e care, aprirà domenica 23 giugno, 7 e 21 luglio per visite, guidate o libere, al calar della sera. Dal Veneto fino alla Basilicata: da venerdì 5 luglio Casa Noha a Matera sarà il punto di partenza per speciali percorsi al tramonto tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso all’insegna del cinema e dei luoghi che da sempre hanno attratto registi e sceneggiatori e in cui sono state ambientate pellicole come “La Lupa”, “Il Vangelo secondo Matteo”, “The Passion”, “Ben Hur” e l’ultimo capitolo della saga di James Bond. Da sabato 6 luglio il pubblico potrà partecipare a visite guidate serali a Torre e Casa Campatelli a San Gimignano (SI), tra le stanze del piano nobile con arredi, dipinti, libri, oggetti e foto che raccontano la quotidianità di una tipica famiglia borghese toscana dell’Ottocento, per poi ritirare il cestino da aperitivo e gustare prodotti del territorio presso la panoramica Rocca di Montestaffoli.



A LUME DI CANDELA - Suggestive visite a lume di candela a partire dal primo fine settimana di luglio a Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda (CO), dove saranno proposte letture di brani tratti da “Piccolo Mondo Antico” e i visitatori potranno sostare nell’Orto di Franco per un picnic. Visite straordinarie serali si svolgeranno anche a Palazzina Appiani a Milano, affacciata sull’Arena Civica e sulla città illuminata (da sabato 13 luglio), e al Negozio Olivetti a Venezia (da venerdì 28 giugno) con la mostra “Tony Cragg. Le forme del vetro” (fino al 1° settembre 2024), curata da Cristina Beltrami e Jean Blanchaert, in collaborazione con Berengo Studio. A seguire i visitatori potranno prendere un aperitivo allo storico Caffè Gelateria al Todaro in Piazza San Marco e godersi il tramonto veneziano. Appuntamenti speciali legati alle tradizioni locali all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce – dove venerdì 28 giugno e 30 agosto le tappe della visita serale saranno accompagnate da nenie, stornelli e serenate, anche in griko, che raccontano lontane consuetudini, antichi amori e le fatiche del lavoro nei campi - e all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE) che giovedì 29 agosto aprirà eccezionalmente in notturna in occasione del tributo di fede al Cristo degli Abissi.



TREKKING - Sabato 6 luglio alle 19 il Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN) proporrà Buonanotte Bosco, una passeggiata dedicata a grandi e bambini per conoscere le abitudini degli animali selvatici notturni che popolano il territorio, dal tasso alla volpe, dalla faina al cervo, fino al gufo e alla civetta. Da domenica 14 luglio il bosco dei Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS) sarà il punto di partenza per trekking al calar del sole, che consentiranno di immergersi nella meraviglia dell’altipiano silano per scoprire le sue peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e storiche. Ancora, sabato 20 luglio al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) i visitatori, impegnati in una passeggiata guidata dai giovani esperti dello Studio Naturalistico Hyla Bosco, potranno avvistare i pipistrelli e analizzare i movimenti e il volo di queste affascinanti creature, oltre che scoprire le loro abitudini e l’importante ruolo che rivestono per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.