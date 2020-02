San Valentino: le sagre che fanno strage di cuori

Il fine settimana 14-16 febbraio è dominato da San Valentino e dalle feste di Carnevale , il cui calendario comincia a entrare nel vivo. Per fare colpo sulla nostra dolce metà, possiamo proporle (o proporgli) una gita fuoriporta all’insegna del gusto e della dolcezza , dato che il cioccolato è protagonista di numerose manifestazioni. Ecco i più interessanti, per mangiare bene e fare strage di cuori.

SAGRA DI SAN VALENTINO - Pordenone – L’amore incontra la solidarietà in Friuli Venezia Giulia, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, in occasione della Sagra di San Valentino. L’amore in questo caso è esteso ai meno fortunati e a chi ha bisogno di vicinanza, in un evento che unisce sentimento e solidarietà. Ci sono il Premio San Valentino, il giorno della Festa degli innamorati; la Marcia dell’Amore (domenica 16 febbraio), manifestazione podistica non competitiva tra i più bei parchi della città su un tracciato di circa sei chilometri: il mercatino degli hobbisti, dell'agro-alimentare e le tradizionali bancarelle. INFORMAZIONI www.sanvalentinopn.net.



CUCINARE - Pordenone – Sempre a Pordenone, ma tutta dedicata ai buoni sapori, è invece la manifestazione “Cucinare” in programma da sabato 15 a lunedì 17 febbraio presso i padiglioni della Fiera. Si scoprono l'enogastronomia bio e vegan, la cucina naturale, le aziende vinicole e i birrifici artigianali del nord-est. Ci sono le migliori attrezzature per la cucina, oltre 130 eventi tra laboratori, show cooking e dimostrazioni e oltre 150 espositori per scoprire le eccellenze del made in Italy. Tutte le aziende presenti offriranno percorsi e degustazioni con momenti di confronto e suggerimenti per un’ottima esperienza di assaggio. INFORMAZIONI www.cucinare.pn.



SAGRA DI SAN BELLO - Monastero di Berbenno (Sondrio)- Continuano fino a domenica 16 febbraio gli eventi per scoprire o riscoprire le antiche tradizioni valtellinesi. La festa di origine medievale celebra San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. Ci sono le celebrazioni religiose e civili, con la processione, i riti civili, la musica dei concerti bandistici, seguiti da rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Di domenica gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come il 12 febbraio, festa del santo patrono. Domenica 16 febbraio si svolge anche la 3a edizione della San Bell The Cursa, corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. INFORMAZIONI: www.sagradisanbello.it.



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) – Proseguono fino a sabato 28 marzo gli aperitivi, le degustazioni, le cene e gli spettacoli che celebrano i buoni sapori della montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Happycheese è un evento ormai tradizionale, dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e agli altri prodotti della montagna, in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da sci. Il 14 febbraio si svolge uno speciale aperitivo presso Rifugio Passo Valles, con i formaggi locali del Caseificio di Predazzo e Moena ed i prodotti trentini, abbinati alle bollicine Metodo classico Trentodoc di Cantine Monfort. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.



FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova – Continuano fino a domenica 23 febbraio gli appuntamenti con le specialità della cucina mantovana. Si banchetta in allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena (ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.



ART & CIOCC - Ferrara – Il cioccolato è il dolce dell’amore per eccellenza. Ecco allora il Tour dei cioccolatieri approdare in piazza Castello nella città estense, da giovedì 13 a domenica 16 febbraio per una nuova tappa del giro che ha già toccato altre città del Nord Italia nelle scorse settimane. La formula è quella collaudata, in compagnia di un tripudio di cioccolatini, praline, cremini, torte e tartufi, creati da una trentina di maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia. Ci sono lezioni e attività divulgative, ma soprattutto cialde, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, gianduia, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, e molte altre specialità da far venire l’acquolina in bocca. INFORMAZIONI www.iltourdeicioccolatieri.com.



CIOCCOLENTINO - Terni – Qui il cioccolato fa davvero rima con amore, in un lungo weekend di piacere, da giovedì 13 a domenica 16 febbraio. San Valentino è infatti patrono della città di Terni e il dolce connubio con il cioccolato è un vero invito rivolto a chi si ama per costruire il proprio futuro insieme con passione e amore. Le delizie al cacao si colorano di note afrodisiache, grazie a menta e peperoncino, frutti di bosco, lime o zenzero, in accostamenti anche inconsueti e sorprendenti. Il programma è denso di attività, tra lezioni di pasticceria, degustazioni e show cooking lungo le strade del centro storico. Si può assistere allo show ChocoPainting, nel quale due corpi si "fondono" e si decorano con disegni e colori a base di cioccolato; ci sono i laboratori di pasticceria per i bambini, giochi a tema e romantici itinerari alla scoperta dei borghi più antichi e affascinanti della zona. INFORMAZIONI - www.cioccolentino.com