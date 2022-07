San Lucido: danza, concerti e mostre ad ArteInVivo Festival

Festival ArteInVivo,

una piattaforma

pur svolgendosi dal vivo in estate, punta a trasformare la splendida località in provincia di Cosenza in un paese dell’arte da vivere tutto l’anno. Il Festival, che si svolge in presenza a San Lucido, ha l’obiettivo di creare in Calabria, dove esistono forme di turismo estivo, “passivo e balneare”, un’offerta multistagionale, attiva e partecipativa, ampliando la visibilità delle ricchezze locali attraversoinnovativa, con diretta streaming e video on demand, per garantirne la fruizione anche ad un pubblico più ampio ed internazionale.





Il programma è ricchissimo,

per sei meravigliosi giorni di arte, spettacoli, concerti, corsi specialistici, mostre e presentazioni di libri, conferenze, laboratori di artigianato, percorsi enogastronomici, viaggi nella tradizione. Ci sono ospiti internazionali, tra i quali il danzatore di flamenco Marco Flores e il chitarrista Manuel Montero; sono già aperte le iscrizioni per i corsi di flamenco, tango argentino, tradizioni musicali sanlucidane, danze greche, laboratori di cucina e di artigianato, campus danza giovani, attività dedicate ai bambini. I partecipanti avranno anche la possibilità di esibirsi il 23 luglio, a chiusura della manifestazione, in una rassegna inedita e straordinaria, sul palco di Arteinvivo in diretta streaming.



Il progetto nasce dall’iniziativa coraggiosa e visionaria di tre donne, molto diverse tra loro per formazione: la psicologa e musicoterapeuta

Loredana Ruggieri

Francesca Stocchi

Sophie Ravel,

un innovativo format di sviluppo turistico sostenibile

, l’antropologa e insegnante di flamencoe l’imprenditricele quali nei momenti di pandemia hanno ideato la start-up ARTEINVIVO S.r.l. con l’ambizione di crearein Italia e nel mondo. Una nuova realtà che subito si è fatta strada nel campo dell’imprenditoria femminile, tanto da vincere il bando “Cultura Crea”, promosso dal ministero della Cultura e da Invitalia, e aggiudicarsi una menzione speciale dalla Camera Di Commercio di Roma



“Abbiamo scelto di focalizzarci su tre elementi a nostro avviso non valorizzati dalle logiche del mercato attuale: 1. l’arte performativa (danza, musica e canto); 2. le tradizioni orali, manifatturiere e gastronomiche di un luogo specifico, vero e proprio collante di una comunità culturale; 3. l’incapacità di alcuni luoghi del Sud Italia (e non solo) di adattarsi ai tempi e alla comunicazione per collegarsi con i turisti potenziali. Inoltre, il supporto della piattaforma di Arteinvivo avvicinerà il turista a vivere appieno un'esperienza in paese, usufruendo di tutte le informazioni necessarie per la riuscita del suo viaggio” spiegano Loredana, Francesca e Sophie, che hanno il sogno di replicare il format in altri luoghi d’Italia e … non solo.



Tutte le informazioni sono online sul sito di ArteInVivo: https://festival2022.arteinvivo.it/