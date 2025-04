A San Benedetto del Tronto la Pasqua è in Rosso

La manifestazione è patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto: il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessorato alla cultura nella persona di Lia Sebastiani sono entusiasti di ospitare questo evento per il terzo anno consecutivo nei giorni di Pasqua, per poter accontentare le tante persone che saranno presenti in città con una “chicca” così importante e difficilissima da aggiudicarsi,. Benché il tema possa apparire prettamente maschile, infatti, è attesa in città uan forte rappresentanza femminile, come già è accaduto lo scorso anno: sono molto numerose le donne appassionate di moto, che da anni rivendicano il diritto di avere pari opportunità anche nel mondo “rombante” delle due ruote.



“Pasqua in Rosso” è organizzata dal manager emiliano Claudio Marastoni, con la collaborazione sul territorio di Vincenzo Sideri, che ringrazia il Caffè Florian e il ristorante Ego per l’ospitalità e anche Radio Azzurra, che sarà presente con il proprio stand gonfiabile. Hanno collaborato alla realizzazione di “Pasqua in rosso” Ducati, Brothers Moto Ancona, Caffè Mokambo, Wall Street English, Lisciani giochi, Priva-car, Jack-Burger.