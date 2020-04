Salone del cavallo: edizione online dal 9 al 12 maggio

Il Salone del Cavallo fa un grande salto dal reale al virtuale , come impone la difficile situazione imposta dalla necessità di combattere la pandemia da coronavirus: per questo l' edizione 2020, in programma dal 9 al 12 maggio, si trasferisce online nell'unica possibile realtà sociale e aggregativa a disposizione in questo periodo. Con i suoi 33 anni di tradizione tra le prime fiere equestri in Europa, l’evento cambia pelle e si trasforma nel Salone del Cavallo Online. Il sito è già attivo ed è pronto a quattro giorni di incontri, eventi, possibilità di fare acquisti e parlare di cavalli e di un futuro da ricostruire.

Il Market costituisce il core economico della manifestazione. Visto il grande interesse dell’evento, le numerose e tempestive adesioni delle migliori aziende italiane e l’opportunità di creare davvero il più grande “Black Friday” italiano dedicato al mondo dell’equitazione, il Salone ha deciso di liberalizzare le scontistiche applicate da ogni singola azienda per aumentare l’offerta per i clienti. Il Market si propone come grande vetrina di prodotti con prezzi unitari inferiori ai 500 euro. E’ articolato in due settori: il Mercato delle grandi occasioni, con prodotti residenti sul sito del Salone e scontistiche dal 10% al 50% applicate dalle singole aziende partecipanti, e il Mercato degli espositori, con prodotti residenti sul sito dell’espositore, raggiungibile cliccando sul logo dell’espositore stesso. (le aziende hanno tempo fino al 3 maggio per iscriversi con i loro prodotti).



L’Asta è invece il luogo in cui acquistare beni e servizi di varia natura sempre collegati al settore equestre, di valore superiore ai 500 euro in un’asta competitiva. Possono trovare ambito di vendita anche cavalli e monte. Anche in questo caso, il termine per le iscrizioni è il 3 maggio.



Nei giorni della manifestazione, oltre alle sezioni dedicate alle Aste e al Mercato, il Bar è il luogo in cui incontrare per caffè virtuale i grandi dell’equitazione, mentre l’area Eventi offre l’opportunità di dialogare e ottenere risposte agli interrogativi sollevati da Covid-19 dai maggiori professionisti del mondo legato all’equitazione.



Appuntamento online dal 9 al 12 maggio sul sito www.salonedelcavallo.com