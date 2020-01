Sagre: le gite più buone per viaggiare con gusto 

Chi ama la buona tavola e ha deciso che la dieta post natalizia può attendere ancora un po’, trova pane (e companatico) per i suoi denti con un nutrito calendario di eventi all’insegna del gusto in tutta Italia. I sapori sono quelli decisi e intensi dell’inverno, dal formaggio alla carne suina, alla polenta . Ecco allora gli appuntamenti da segnare sul calendario, per il fine settimana 24 – 26 gennaio.

HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) - Aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli celebrano i buoni sapori della montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Happycheese è un evento ormai tradizionale, tutto dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e agli altri prodotti della montagna. Si comincia sabato 25 gennaio e si continua fino a sabato 28 marzo in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da sci. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO – Dosson (Treviso) – Continuano nel trevigiano gli appuntamenti dedicati al radicchio rosso. a Dosson, in provincia di Treviso per catturare il vostro palato con ricette sfiziose e originali. Da venerdì 24 gennaio a domenica 2 febbraio l’ortaggio rosso rubino è protagonista di nove giorni di festa con un programma ricco di attività ed eventi. Gli stand gastronomici proporranno diverse specialità a base di radicchio, in abbinamento con altri piatti e prodotti tipici. Ci sono spettacoli musicali e di gruppi folkloristici. INFORMAZIONI: www.radicchiorossodosson.it.



BAGNA CAUDA A MONALE – Monale (Asti) – La bagna cauda è una salsa calda a base di acciughe e aglio che si serve in abbinamento a diverse verdure cotte e crude e carni, preparata secondo un’antica ricetta tipica del Monferrato, per chi lo preferisce, anche in versione senza aglio, in compagnia di altri piati tipici come salame, salame cotto e lardo, minestrina in brodo di carne, bollito misto e pere cotte al vino. Non mancano, naturalmente, i vini del territorio. Da sabato 18 gennaio a domenica 2 febbraio. INFORMAZIONI -prolocodimonale.it.



FESTA DAL PIPÈN - Torricella del Pizzo (Cremona) – Il Pipèn è il piedino di maiale lessato: è lui il protagonista di una bella sagra che si celebra alla fine del primo mese dell’anno, in questo caso domenica 26 gennaio, Oltre alla distribuzione di piatti tipici a base di carne di maiale fra i quali, appunto, il piede di porco lessato con contorni di salse e mostarda cremonese, ci sono il mercatino dei prodotti tipici, degustazioni e mostre. Tra le prelibatezze ad assaggiare: il tradizionale "Pizzetto", il salame con filetto e la polenta pasticciata INFORMAZIONI www.facebook.com. www.facebook.com/comitatofieratorricella/



FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova - Un intero mese all’insegna del gusto con sei fine settimana gastronomici da sabato 18 gennaio a domenica 23 febbraio. Si banchetta in allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena (ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.



SAPEUR - Forlì - I sapori e le tradizioni romagnole sono protagonisti di una bella esposizione presso la fiera di Forlì, luogo in cu si danno appuntamento oltre 150 espositori dei migliori prodotti agroalimentari del territorio da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Ci sono centinaia di prodotti alimentari tipici e artigianali, assaggi gratuiti, tanti corsi a tema (tra cui quello di cake-design, "Le mani in pasta per imparare l’arte della sfoglia, un percorso dedicato allo zafferano e al suo miele). Un padiglione è riservato al Forlì Wine Festival, con la produzione enologica dell'Emilia Romagna. Novità del 2020 è la Beer Festival, sezione dedicata alle birre artigianali italiane ed estere. Ci sono anche laboratori e percorsi di degustazione, street food, l’area tematica “Il cibo è salute”, riservata alla cucina naturale e biologica, e “Le vie del Verde”, spazio espositivo dedicato all'orticoltura e agli appassionati di giardinaggio. INFORMAZIONI: www.sapeur.it



SAGRA DEL SABADONE - Massa Lombarda (Ravenna) – Il Sabadone, il dolce tipico di Massa Lombarda a base di farina di castagne, un ripieno di crema di mosto d'uva, mostarda e frutta secca, è tutto da scoprire da sabato 18 a domenica 26 gennaio in due weekend di dolcezza. Il dolce preparato da un’antica ricetta che deve il suo nome alla "saba", un distillato del mosto d'uva che, trasformato in crema, costituisce il ripieno di un fagottino a cui si aggiungono mostarda e frutta secca. INFORMAZIONI: www.prolocomassalombarda.com.



A MOIANO NON SOLO POLENTA - Moiano di Città della Pieve (Perugia) - Il piccolo borgo medievale umbro dedica un weekend, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, alle tradizioni gastronomiche con tante iniziative per adulti e bambini. Versione invernale della sagra estiva "A Moiano ... non solo lumache", questo fine settimana, pur dedicato alla polenta, vede comunque presenti anche le lumache, parte integrante della cucina di questo borgo arroccato sulle colline umbre. INFO: www.facebook.com/amoiano.nonsololumache



SAGRA DELLA BRUSCHETTA - Casaprota (Rieti) – Ci sono le bruschette, ma anche tanti sapori tradizionali della cucina laziale in una due giorni tutta da gustare a suon di musica. sabato 25 e domenica 26 gennaio ritorna la festa che da oltre 50 anni divertire gli animi e soddisfa il palato. Le bruschette vengono servite gratuitamente come antipasto all'abbondante cena di sabato 25 gennaio, a base di spaghetti all'amatriciana, preparati dalla proloco di Amatrice, e salsicce alla brace. Domenica 26 si pranza nel centro storico del paese con piatti di zuppa di farro al tartufo e fregnacce (pasta acqua e farina) alla sabinese. Nel pomeriggio si fa merenda con le "saltapadelle", le frittelle locali. La colonna sonora è assicurata da gruppi folkloristici e bande musicali: completano il programma della festa una mostra-mercato di prodotti tipici e dell'artigianato locale, escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo e la visita al frantoio della cooperativa locale. INFORMAZIONI: www.casaprota.net.