Sagre gastronomiche: la festa è servita

SAGRA DI SAN BELLO, Monastero a Berbenno di Valtellina (Sondrio)

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio, giornate conclusive della Sagra di San Bello, che celebra San Benigno De’ Medici, chiamato San Bello, come fondatore della prima chiesa del borgo di Monastero e che ha avuto come clou il 12 febbraio, con la processione delle reliquie del Santo. La festa, di origine medievale, unisce l’aspetto religioso con quello folcloristico. Ne sono protagoniste, dal punto di vista gastronomico, pietanze a base di gallina. In origine il cibo veniva preparato in piazza, in giganteschi pentoloni nei quali si cuocevano le galline ruspanti allevate nel paese. Venerdì e sabato sera sarà possibile degustare il tipico menu di San Bello, accompagnato dal vino, direttamente all’interno degli stand riscaldati o presso il ristorante locale, con l’accompagnamento di musica dal vivo. È opportuna la prenotazione. www.sagradisanbello.it





ART & CIOCC, Piacenza

Dal 16 al 18 febbraio, un fine settimana di assoluta dolcezza a Piacenza, dove farà tappa il goloso Tour dei Cioccolatieri Italiani, evento itinerante completamente dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che dal 2008 ad oggi ha toccato oltre 40 città in Italia e in Austria. Ne sono protagonisti gli artigiani e i produttori del migliore cioccolato in tutte le forme e declinazioni, provenienti da tutt’Italia. Nella centrale Piazza Cavalli. Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato, quali cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale e alla fantasia di ciascun cioccolatiere. Un’attenzione particolare viene rivolta alle diverse esigenze e scelte alimentari: senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e presentando prelibatezze come il pregiato cioccolato crudo, cioè che non subisce la tostatura e mantiene intatte tutte le caratteristiche nutritive dell’alimento (come vitamine e sali minerali). In programma anche varie attività, quali le Ciokoschool con dimostrazioni per grandi e piccoli e gli showcooking dei Maestri Pasticceri. www.iltourdeicioccolatieri.com





FRITTELLE IN FESTA - Rapolano Terme (Siena)

Le frittelle sono protagoniste di questa popolare manifestazione toscana, che durerà fino al 24 marzo, con i fine settimana dedicati alla loro dolcezza e al loro profumo: per assaporarle al meglio, il consiglio è di abbinarle a un buon bicchiere di vin santo. L’appuntamento è sulle colline senesi il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica per l’intera giornata, quando il borgo di Rapolano Terme si anima di bancarelle con frittelle preparate al momento secondo la ricetta tradizionale. www.facebook.com