Sagre gastronomiche: i buoni sapori di inizio settembre

TORTELLINI E DINTONI - Valeggio sul Mincio (Verona) - Il grazioso borgo medievale, nell’entroterra gardesano, ospita da venerdì 6 a domenica 8 settembre una golosa kermesse gastronomica tra sapori, tradizioni locali e bellezze naturali del territorio. Oltre ai prelibati tortellini di Valeggio, ripieni di carne o farciti con le specialità di stagione, la sagra è l’occasione per assaggiare tanti piatti tipici, tra cui la torta delle rose e i tortellini ripieni di cioccolato. Ci sono anche il Mercato dell’Eccellenza, spazi culturali dedicati al cibo. spettacoli e concerti di musica live, E’ possibile partecipare a escursioni in mountain-bike e a passeggiate guidate alla scoperta dei monumenti, tra cui il Castello Scaligero, e della storia millenaria del borgo. INFORMAZIONI www.tortelliniedintorni.net.



FESTA DELLA ZUCCA - Pastrengo (Verona) – Secondo fine settimana, sempre a poca distanza da Verona e dal Lago di Garda, fino a lunedì 9 settembre, con tante specialità a base di zucca, da scoprire e degustare negli stand gastronomici allestiti nelle strade del centro storico e tra le bancarelle della mostra mercato. Ci sono tanti piatti da assaporare, dal risotto tutto zucca, ai tortelli di zucca con burro fuso e salvia, ai ravioli alla mantovana con pomodoro, oppure gli gnocchi di zucca al pomodoro, il pasticcio con zucca e gorgonzola, arancini di zucca, vellutata di zucca, spezzatino di carne con zucca e polenta, e ancora marmellate, mostarde, torte, gelato, pandolce e altro ancora. Ci sono anche laboratori, animazioni per bambini, e il concorso "Zucca più..." con tante sfide diverse per la zucca + grossa, + bella, + originale, + strana, + lunga. INFORMAZIONI:www.prolocopastrengo.it.



TAVOLE TAURILIANE - Luvigliano di Torreglia (Pd) - Appuntamento gourmet martedì 3 settembre dalle ore 20.00 con la cucina delle Tavole Tauriliane in Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, bene FAI. Ognuno dei tredici ristoranti partecipanti prepara nelle cucine volanti allestite all'interno delle mura, nei giardini e nelle terrazze della cinquecentesca Villa dei Vescovi, le proprie e diverse prelibatezze gastronomiche in abbinamento con le migliori selezioni enologiche. Le prenotazioni vanno fatte presso ogni singolo ristorante del gruppo. INFORMAZIONI: www.tavoletauriliane.it



MADONNA DELLA CAMPAGNA - Seregno (Monza-Brianza). La festa, nata in epoca contadina, è un momento di incontro tra passato e presente: da venerdì 6 a lunedì 16 settembre, appuntamento con un ricco programma di iniziative per grandi a bambini. Oltre a tanti buoni sapori della tradizione brianzola, da degustare negli stand gastronomici, ci sono spettacoli itineranti, artisti di strada, trapezisti, maghi e giocolieri, eventi musicali di ogni genere. Il second fine settimana della festa propone anche il mercatino sotto le stelle (sabato 14 settembre) e la Sfilata Campagnola con i contadini, le carrozze d’epoca trainate da cavalli e buoi, i trattori d’epoca, tanti giochi “medievali” per i bambini e la colonna sonora offerta dall’Accademia Filarmonica “Città di Seregno. Domenica 15 si svolge invece la Fiera del Bestiame e gli Itinerari del gusto, con una selezione di prodotti tipici enogastronomici. Il gran finale lunedì 16 settembre con una serata musicale e un grande spettacolo pirotecnico. INFORMAZIONI - www.madonnadellacampagnaseregno.com.



SAGRA DELL’ALBORELLA - Inverigo (Como) – Secondo fine settimana, fino a domenica 8 settembre, in compagnia dell’alborella, pesce tipico del Lago di Como, proposto in tante ricette della migliore tradizione brianzola, oppure in abbinamento con calamari, pesce spada alla griglia, insalata di mare e spiedini di pesce. Chi preferisce le carni trova anche trippa e salame cotto, oltre alle pizze cotte nel forno a legna. Il ristorante è aperto tutte le sere a partire dalle ore 19.00, la domenica anche a pranzo. Dalle ore 21.00 ci sono anche balli e musica con le migliori orchestre della zona. INFORMAZIONI: www.usvilla.it.



FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA - Carmagnola (Torino) - Raggiunge il culmine la fiera dedicata a questo stuzzicante ortaggio: fino a domenica 8 settembre ci sono eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi, attività per bambini. Ci sono la grande rassegna commerciale con oltre 200 espositori; le iniziative dell’Accademia San Filippo, con talk food, seminari d’assaggio e show-cooking; iniziative folkloristiche come la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera che vede sfilare centinaia di personaggi in costumi d’epoca; la musica nel “Foro Festival”, una grande arena allestita per 5000 spettatori; il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori local, e tanti ospiti di eccezione. Il peperone si può acquistare e gustare nelle sue quattro diverse tipologie morfologiche riconosciute dal consorzio dei produttori (il quadrato, il corno di bue, il trottola e il tomaticot). INFO: www.sagrapeperone.it.



SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI - Bagnocavallo (Ravenna) – Un fine settimana dedicato all’antica tradizione di raccolta e utilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano, e una bella opportunità per scoprire le sapienti lavorazioni degli artigiani locali e di quelli provenienti da altre regioni italiane. Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre ci sono il mercatino del riuso, laboratori dimostrativi di intreccio, mostra di antichi mestieri rurali, eventi sportivi (tra cui la tradizionale Podistica delle Erbe Palustri e l'esibizione di ginnastica ritmica), spettacoli e degustazioni di piatti tipici locali, tra cui strozzapreti e strozzasindaci, taglieri e secondi a base di carne e dolci caserecci. Lunedì 9 settembre, presso l'Ecomuseo delle Erbe palustri, è in programma la cena a tema. L'ingresso alle mostre, all'Ecomuseo e agli spettacoli sarà ad offerta libera; in caso di maltempo gli spettacoli si terranno all'interno del museo. INFORMAZIONI - www.erbepalustri.it.



FESTA DEL VINO - Montecarlo (Lucca) – Continua fino a domenica 8 settembre nel grazioso borgo sulle colline della Lucchesia la festa dedicata al vino e ad altri prodotti locali, con tante degustazioni negli stand gastronomici, accompagnati da spettacoli musicali, mostre culturali e di pittura. Nel giardino del Palazzo ex Fondazione "Pellegrini-Carmignani", il Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo e l'Associazione Internazionale Produttori del Verde "Moreno Vannucci" rinnovano l'appuntamento con il "Salotto del Vino e del Verde" dove ogni sera vengono presentate aziende, produttori e abbinamenti tra vini e prodotti tipici del territorio. INFORMAZIONI: www.comune.montecarlo.lu.it.



CIAMMELLOCCO E LONGARINI - Cretone (Roma) – Il ciammellocco è una deliziosa ciambella della tradizione, a base di uova, farina, anice, limone e olio d’oliva. E’ da gustare insieme ai longarini, un particolare primo piatto, in una bella sagra ospitata sabato 7 e domenica 8 settembre a Cretone, antico borgo alle porte di Roma, famoso per le sue purissime acque termali. Il ciammellocco si conserva a lungo: non a caso in passato ha costituito il pasto ideale dei contadini nelle quotidiane fatiche nei campi per la sua capacità di mantenersi gustoso e fragrante per tanti giorni. Gli stand gastronomici aprono alle ore 17 per le degustazioni di prodotti tipici, ma il programma di intrattenimento prevede anche esibizioni medievali, sbandieratori, banchi di artigianato artistico, rievocazioni di antichi mestieri e visite guidate al borgo antico. INFORMAZIONI www.liberamentecretone.org.



BUFALA FEST - Napoli – Raggiunge il suo apice la grande festa in onore dei prodotti del bufalo e della bufala. Oltre alla mozzarella, regina della tradizione partenopea il lungomare di Napoli ospita fino a domenica 8 settembre, carni, salumi, formaggi e latticini vari, anche in abbinamento con prodotti tipici campani a chilometro zero, affidati alle sapienti mani di chef stellati. Il lungomare si trasforma in una vera cucina a cielo aperto in cui gustare ricette sfiziose e ricercate. Ci sono i contest “I Sapori della Filiera”, in cui degustare carni squisite, e tanti diversi prodotti caseari come yogurt, gelato o mozzarella, must sulla tavola e sulla pizza. INFORMAZIONI www.bufalafest.com.