PLASTICA d’A-MARE: a Roma l’ecofestival per chi ama l’ambiente

Una serie di itinerari guidati, alla scoperta dei litorali intorno a Roma e, poi, dal 5 all’8 settembre un vero e proprio eco-festival di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e sulla necessità di liberare il mare dalla plastica: siamo a PLASTICAd’A-MARE, l’evento con laboratori, incontri, concerti realizzato in collaborazione con WWF, PolarQuest, Porto Turistico di Roma, artisti e docenti esperti del tema. Ci sono le Passeggiate Ambientali, organizzate da WWF Litorale Laziale e Associazione Cyberia Idee in Rete, fino al 1° settembr e, e nel fine settimana successivo, tante iniziative per comprendere i danni che la plastica sta arrecando agli Oceani, ma anche come lo stesso materiale, se recuperato, possa essere portato a nuova vita.

PLASTICAd'A-MARE è il primo eco festival plastic free, in programma al Posto Turistico di Roma,e prevede due intensi fine settimana di sensibilizzazione e informazione. Si comincia esplorando una estesa area protetta: la Riserva Naturale Statale Litorale Romano, istituita nel 1996 a salvaguardia degli ambienti naturali residui presenti sulla costa della Capitale. “La salvaguardia dell'ambiente passa attraverso la sua conoscenza. Per questo è fondamentale un'opera continua di divulgazione - spiega M. Gabriella Villani, Presidente del WWF Litorale Laziale. - I percorsi guidati saranno quindi anche una preziosa occasione di riflessione sulle nostre abitudini quotidiane, e l’occasione per avviare un cambio di abitudini relativamente all’uso della plastica usa e getta, per ridurne in modo drastico il consumo e per sollecitare una sempre più attenta ed accurata raccolta differenziata”.



Tra gli itinerari e le passeggiate ambientali segnaliamo, venerdì 30 agosto, la visita al Borgo di Ostia Antica fino all’argine del Tevere (ore 18.00 appuntamento Stazione Ostia Antica); sabato 31 agosto, “Castel Fusano di notte” (ore 21.00 Stazione Castel Fusano); domenica 1 settembre “Il mare e le dune di Castel Porziano al tramonto” (ore 17.00 III Cancello Via Litoranea). La prenotazione è obbligatoria: Mail: cealitorale@gmail.com (massimo 60 partecipanti, la prenotazione è valida se confermata da mail di risposta).



Dal 5 all’ 8 settembre, invece, il teatro della manifestazione è il Porto Turistico di Roma, cornice nella quale si svolgono numerose iniziative tra cui laboratori di riciclo creativo della plastica; esposizione di artigiani o artisti del riciclo selezionati al termine di un contest a premi; workshop e realizzazione di installazione site specific. Il celebre street artist Moby Dick dà vita a un live painting, mentre la colonna sonora è garantita da un concerto dell’orchestra ECO-MUSIC composta dagli allievi dei laboratori. Per chiudere in bellezza c’è il concerto della band Capone & BungtBangt, fondatori italiani della junk music, la musica ecologica.



Tutte le informazioni sono online sul sito: www.plasticadamare.it.