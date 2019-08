Le sagre gastronomiche più saporite di agosto

LATTE IN FESTA - Val di Fiemme (Dolomiti) – Un weekend all’insegna del bianco in Val di Fiemme, tra le cime più belle delle Dolomiti: le piazze di Predazzo, Cavalese e gli alpeggi della valle celebrano il buon latte di montagna e i prodotti che ne derivano. Sabato 31 agosto e domenica 1settembre si scoprono latte, formaggi, burro, yogurt, ricotta e panna. Ci sono animazioni, laboratori per bambini, visite guidate, spettacoli teatrali, momenti di benessere all'aria aperta e tante proposte golose da gustare negli alpeggi in quota, tra mucche e caprette, o nelle piazze dei paesi. INFORMAZIONI: www.visitfiemme.it.



SAGRA DELL’ALBORELLA - Inverigo (Como) – Il piatto tipico del Lago di Como è protagonista, da venerdì 23 agosto a domenica 8 settembre, di una bella sagra che ripropone tante ricette della migliore tradizione brianzola. Il gustoso pesce del Lario è protagonista di molte ricette tipiche, anche in abbinamento con calamari, pesce spada alla griglia, insalata di mare e spiedini di pesce. Chi preferisce le carni trova anche trippa e salame cotto, oltre alle pizze cotte nel forno a legna. Il ristorante è aperto tutte le sere a partire dalle ore 19.00, la domenica anche a pranzo. Dalle ore 21.00 ci sono anche balli e musica con le migliori orchestre della zona. INFORMAZIONI: www.usvilla.it.



FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA - Carmagnola (Torino) - E’ la più grande fiera italiana dedicata a questo stuzzicante ortaggio: si svolge da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre e quest’anno raggiunge il traguardo delle settanta edizioni. I visitatori possono approfittare di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi, attività per bambini. Ci sono la grande rassegna commerciale con oltre 200 espositori; le iniziative dell’Accademia San Filippo, con talk food, seminari d’assaggio e show-cooking con il giornalista Paolo Massobrio; iniziative folkloristiche come la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera che vede sfilare centinaia di personaggi in costumi d’epoca; la musica nel “Foro Festival”, una grande arena allestita per 5000 spettatori; il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori local, e tanti ospiti di eccezione. Il peperone si può acquistare e gustare nelle sue quattro diverse tipologie morfologiche riconosciute dal consorzio dei produttori (il quadrato, il corno di bue, il trottola e il tomaticot). INFO: www.sagrapeperone.it.



FESTA DELLA ZUCCA - Pastrengo (Verona) – Una sagra all’insegna dell’arancione a poca distanza da Verona e dal Lago di Garda, da giovedì 29 agosto a lunedì 9 settembre, con tante specialità da scoprire e degustare negli stand gastronomici allestiti nelle strade del centro storico, e tra le bancarelle della mostra mercato Ci sono tanti piatti tutti da assaporare, dal risotto tutto zucca, ai tortelli di zucca con burro fuso e salvia, ai ravioli alla mantovana con pomodoro, oppure gli gnocchi di zucca al pomodoro, il pasticcio con zucca e gorgonzola, arancini di zucca, vellutata di zucca, spezzatino di carne con zucca e polenta, e ancora marmellate, mostarde, torte, gelato, pandolce e altro ancora. Ci sono anche laboratori, animazioni per bambini, e il concorso "Zucca più..." con tante sfide diverse per la zucca ....+ grossa, + bella, + originale, + strana, + lunga. INFORMAZIONI: www.prolocopastrengo.it.



FESTA DEL VINO - Montecarlo (Lucca) - Il grazioso borgo sulle colline della Lucchesia da giovedì 29 agosto a domenica 8 settembre festeggia il vino e altri prodotti locali con tante degustazioni negli stand gastronomici, accompagnati da spettacoli musicali, mostre culturali e di pittura. Nel giardino del Palazzo ex Fondazione "Pellegrini-Carmignani", il Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo e l'Associazione Internazionale Produttori del Verde "Moreno Vannucci" rinnovano l'appuntamento con il "Salotto del Vino e del Verde" dove ogni sera vengono presentate aziende, produttori e abbinamenti tra vini e prodotti tipici del territorio. INFORMAZIONI: www.comune.montecarlo.lu.it.



DA PIAZZETTA A PIAZZETTA - Poggio Moiano (Rieti) - Domenica 31 agosto i sapori più genuini della Sabina si danno appuntamento in una delle sagre più attese dell’estate. I vicoli e le piazzette pittoresche del borgo rietino ospitano tanti itinerari gastronomici che hanno come filo conduttore il prezioso olio extravergine locale, accompagnato da un’accurata selezione dei migliori prodotti della zona. L’olio accompagna tanti buoni sapori, come fettuccine al sugo con asparagi selvatici e pancetta locale (una pasta all'uovo tagliata a mano sottile sottile), la coratella con limone, cipolla, salvia e peperoncino, arrosticini di pecora arrostiti su griglia, grigliata mista di carne con cicoria. E ancora: pancetta di maiale e salsicce preparate dai macellai del paese arrostite sulla griglia, cicoria ripassata in padella e, per chiudere in dolcezza, cocomero e dolci secchi della tradizione. INFO: www.prolocopoggiomoiano.it.



RIETI CUORE PICCANTE - Rieti – Il centro storico della città laziale ospita da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, per un lungo e piccantissimo fine settimana di gusto. I visitatori hanno la possibilità di scoprire tante proprietà, gastronomiche innanzi tutto, ma anche salutistiche e perfino estetiche, di questa spezia “hot”. Oltre 100 stand per deliziare il palato con circa 500 varietà di peperoncino. INFORMAZIONI: www.fieramondialedelpeperoncino.com.



BUFALA FEST - Napoli – E’ la regina della tradizione partenopea e protagonista di un delizioso evento che, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, trasforma il lungomare di Napoli in una cucina a cielo aperto. Produttori e chef stellati propongono ricette sfiziose e ricercate a base non solo di mozzarella, ma di tutti i prodotti del bufalo e della bufala: carni, salumi, formaggi e latticini vari, anche in abbinamento con prodotti tipici campani a chilometro zero. Ci sono i contest “I Sapori della Filiera”, in cui degustare carni squisite, e tanti diversi prodotti caseari come yogurt, gelato o mozzarella, must sulla tavola e sulla pizza. Novità di questa edizione: "Miramare Exclusive", la suggestiva terrazza-ristorante gourmet di oltre 200mq con vista sulle meraviglie del golfo di Napoli, e la 5a edizione del “Trofeo Pulcinella”., la competizione internazionale di pizzaioli (2 e 3 Settembre). INFORMAZIONI www.bufalafest.com.



BRACI & ABBRACCI - Martina Franca (Taranto) – Una festa grande e ”infuocata” è in programma nella Città Bianca di Martina Franca, in Puglia da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre: al lavoro centinaia di bracieri accesi per servire panini croccanti e pesce freschissimo, oltre a ben 27 tipi di panzerotti, gnommarreddi o fegatini, le famose bombette martinesi, ma anche i sapori della tradizione spagnola, come la paella, il tutto annaffiato da ottima e spumeggiante birra, per una grande festa dedicata alla tradizione eno-gastronomica pugliese della cottura su griglia. Ci sono le sfide gastronomiche, concerti, esibizioni di artisti di strada e spettacoli di cabaret. Ingresso libero. INFORMAZIONI www.facebook.com/bracieabbraccitour.