Sagre gastronomiche: eventi gustosi per il primo weekend di marzo

SALONE DEL VINO, Torino - Dal 4 al 6 marzo Torino ospita la prima edizione del Salone del Vino interamente dedicato ai vini piemontesi, un vero e proprio omaggio alla nostra terra e all’attività vitivinicola della nostra regione, tra storia e innovazione; da martedì 28 febbraio fino alla conclusione del Salone, inoltre, più di 100 eventi diffusi, per un calendario OFF in cui, oltre ai produttori, diventano protagonisti i grandi ristoranti, le piole e le enoteche, artisti e scrittori, tra masterclass, cene, degustazioni e spettacoli. Informazioni: www.salonedelvinotorino.it



HAPPYCHEESE - Il calendario di aperitivi più gustosi e trendy dell’inverno. 9 appuntamenti in 8 date, dall'1 all'8 marzo, tra le più belle piste del Dolomiti Superski, per poi scendere nei piccoli paesi di montagna delle Valli di Fiemme e Fassa fino a San Martino di Castrozza e Primiero. Uno slalom del gusto, con o senza sci ai piedi, tra diverse location in cui poter godere di un aperitivo in puro stile trentino: protagonisti i formaggi a km0 abbinati ad una selezione di vini del Trentino dall’anima green, alle bollicine di montagna Trentodoc o alla caratterista birra artigianale locale e alle gustose mele La Trentina. Il tutto condito dal candore della neve, il sole di marzo, i panorami unici delle Dolomiti Unesco che si godono dalle terrazze panoramiche dei rifugi in quota, ma anche l’accoglienza trentina di winebar così come la suggestiva location di Palazzo Scopoli e il brio delle piazze con Happycheese Street Food. Un ricco calendario di aperitivi, per veri cheese lovers o semplici buongustai, per assaporare momenti di puro relax e sana allegria, con alcune date Sound davvero speciali in compagnia delle note di Dolomiti Ski Jazz. Informazioni: www.tastetrentino.it



SETTIMANE GASTRONOMICHE DELLA VALLE ISARCO – Dal 3 al 19 marzo tornano le Settimane Gastronomiche della Valle Isarco “Eisacktaler Kost”, la più antica iniziativa enogastronomica dell’Altro Adige, giunta alla cinquantunesima edizione. In queste due settimane 16 ristoranti, da Vipiteno a Barbiano, propongono i loro piatti primaverili, realizzati con i migliori ingredienti della Valle Isarco. In tavola si troveranno le specialità più antiche dell'Alto Adige, alcune delle quali risalgono ad antichi libri di ricette della nonna. Alcune ricette invece verranno reinterpretate e adattate, sempre utilizzando prodotti regionali provenienti da aziende agricole locali. Informazioni: www.eisacktalerkost.info



FESTA DELLE CAPE, Lignano Pineta - A Lignano Sabbiadoro le cape altro non sono che le vongole: alla festa in programma il 4-5 e 11-12 marzo nella nota località balneare friulana si potranno gustare altre delizie come cannolicchi, sarde alla griglia, impannate o in saor, calamari e spaghetti ai frutti di mare. A inizio marzo, stagione ancora lontana dal turismo di massa estivo, la cittadina provincia di Udine si presenterà così ai visitatori nel suo lato più autentico e genuino. Informazioni: www.lignanosabbiadoro.it



APIMELL, Piacenza - Torna Apimell a Piacenza dal 3 al 5 marzo. La mostra mercato dedicata al mondo dell’apicoltura occuperà piacevolmente un intero weekend in cui Piacenza tornerà a essere il punto di ritrovo del settore dell’allevamento delle api e della produzione del miele e dell’intera gamma delle squisitezze, tra l’alto così salutari che escono dagli alveari. In abbinata con Apimell anche Buon Vivere, iniziativa dedicata alle tipicità agroalimentari indirizzata agli appassionati di giardinaggio, florovivaismo e orticoltura. Informazioni: www.apimell.it



SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE, Agrigento - Dal 28 febbraio fino all’8 marzo due fine settimana di festa per celebrare l’anticipo della primavera con il rifiorire dei mandorli e di gioire per il ritorno della vita: la Sagra del mandorlo in fiore è la festa del folclore locale, un festival che si articolerà in una serie di esibizioni dei gruppi per le vie cittadine, le fiaccolate serali, spettacoli di musica e degustazioni di piatti tipici siciliani. Informazioni: www.mandorloinfiore.online