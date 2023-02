Vipiteno in Alto Adige: sport e cultura in perfetto relax

Lo sport - Per gli amanti dello sport la zona di Vipiteno, con Val di Vizze e Campo di Trens, offre innumerevoli attività in ogni stagione dell’anno. In estate si gode di un panorama mozzafiato sullo scenario montano a cui si aggiunge una vasta rete escursionistica con possibilità di scalare il Gran Pilastro (3.520 m) in Val di Vizze oppure esplorare i dintorni in bici percorrendo una delle tante piste ciclabili per mountain bike.



Lo sci - La zona offre moltissimo anche agli amanti degli sport invernali: numerose piste da sci, piste per slittino mozzafiato e piste per lo sci di fondo promettono un divertimento impareggiabile ad ogni età. Il Monte Cavallo, la montagna di casa, si trova solo a pochi minuti di cammino dal centro paese di Vipiteno, un perfetto connubio tra cultura, gastronomia e attività sportive in vacanza. Sul Monte Cavallo, oltre a 20 km di piste perfettamente preparate è presente anche la pista da slittino innevata e illuminata più lunga d’Italia (10 km).



Per chi ama il fondo - Per il fondo, Vipiteno e le sue vallate mette a disposizione circa 100 chilometri di piste. Negli ultimi anni la Val di Vizze (ca. 1.500 m) è cresciuta fino a diventare l'eldorado dei fondisti. A disposizione nella Val di Vizze ci sono più di 20 chilometri di piste sempre puntualmente preparate, in un panorama invernale unico. Tecnica classica o skating; la pista si adatta ad ogni fondista. E per gli escursionisti, vicino alla pista c’è anche la possibilità per fantastiche passeggiate invernali per tutta la famiglia.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it