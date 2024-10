Sagre gastronomiche: gli appuntamenti di gusto per il fine settimana

CIOCCOTUSCIA, Viterbo – Secondo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10.30 alle 19.00, presso lo storico Palazzo dei Papi, Piazza S. Lorenzo e in altre piazze del centro storico di Viterbo, per celebrare le eccellenze gastronomiche della regione e insieme alle bellezze artistiche e architettoniche della città. Il tema dell’edizione di quest’anno, la quindicesima, ha come tema: "La Cultura dei Dolci Sapori” e si fonda sulla promozione di Viterbo e della Tuscia attraverso le eccellenze dolciarie della enogastronomia locale. Come ogni anno, viene consegnato il Premio Statuetta d'Oro per gli Ambasciatori della Tuscia. I laboratori didattici di pasticceria, cioccolateria e food art si svolgono nella sala Alessandro IV del Palazzo Papale; le diverse realtà del territorio con i loro prodotti dolciari e con prevalenza di cioccolato sono ospitati nella sala delle Scuderie, mentre un’altra saletta è riservata alle aziende, sempre locali, che promuovono prodotti "salati". CioccoTuscia oltre ad essere un evento gastronomico, ha anche un’anima artistica, con musica, danza, laboratori didattici, teatro, animazione, premi, giochi, spettacoli, artisti di strada, figuranti storici, per un evento unico nel suo genere. A piazza S. Lorenzo è ricreato il Villaggio CioccoTuscia dove, oltre agli stand enogastronomici e street food, sono in programma molte iniziative per adulti e bambini. Nelle piazze limitrofe, tra cui Piazza dei Caduti, Piazza Unità d'Italia, Piazza della Morte, Piazza S. Carluccio, Piazza del Gesù e le vie di collegamento, sono previsti allestimenti e intrattenimenti itineranti. Informazioni: www.facebook.com/CioccoTuscia.