Sagre e gite: tanti appuntamenti di gusto

GIORNATE DELLO YOGURT - Vipiteno (Bolzano) – L’estate di questo grazioso borgo al confine tra Italia e Austria ha per tradizione il sapore dello yogurt, eccellenza del territorio e protagonista di una festa in programma da sabato 6 a domenica 14 luglio. La festa prende il via a suon di musica con l'esibizione della banda musicale di Mules, seguita dall’inaugurazione del Sentiero dello Yogurt, il nuovo itinerario di circa un’ora con 12 stazioni informative alla scoperta di questa eccellenza locale. Domenica 7 luglio si svolge la festa nelle malghe di Racines, seguita da tanti altri appuntamenti. Il 10 luglio c’è la festa delle lanterne, l’11 la caccia allo yogurt e il 12 la lunga notte della Latteria di Vipiteno, con degustazioni di yogurt ma anche di altri squisiti prodotti tipici altoatesini. INFORMAZIONI www.giornatedelloyogurt.com.



RASSEGNA VINI MÜLLER THURGAU - Cembra (Trento) – Un concorso enologico e la possibilità di scoprire un vitigno di nicchia, ma molto apprezzato da intenditori e buongustai: l’appuntamento è a Cembra da giovedì 4 a domenica 7 luglio. La Rassegna Vini Müller Thurgau e il Concorso Enologico Internazionale sono un appuntamento di portata europea, grazie alla partecipazione di 52 vini e 11 grappe in degustazione nelle sale di Palazzo Maffei. Enogastronomia, spettacoli, divertimento, cene sotto le stelle, folklore e la decima edizione del Simposio di Scultura che vede la partecipazione di artisti del legno. Alcuni degli eventi sono a pagamento. INFORMAZIONI www.mostramullerthurgau.it .



FIERA DI SAN BERNARDO - Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) – E’ la festa dei Walser, il popolo più antico delle montagne, nella quale gli artigiani delle Alpi si radunano per mostrare il loro sapere e le loro creazioni. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio il grazioso borgo piemontese ospita riti, tradizioni, convegni e dibattiti, mentre gli artigiani espongono i loro prodotti e danno dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione. Come di consueto, viene consegnata l'insegna di San Bernardo, come riconoscimento a personaggi o enti che si distinguono per la loro passione e per il loro impegno rivolto alla montagna in tutti i suoi aspetti: quest’anno il riconoscimento va a Fausto De Stefani, alpinista, ambientalista e fotografo naturalista. INFORMAZIONI - www.macugnaga-monterosa.it .



DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO - Montechiarugolo (Parma) - Le serate dei venerdì, dal 5 al 19 luglio , presso il borgo medievale di Montechiarugolo si trasformano in una vetrina di prodotti naturali e artigianali accompagnati da spettacoli e mostre. Le vie del centro si popolano di bancarelle che propongono prodotti naturali a base di erbe, miele ed essenze naturali, tra cui saponi, cosmetici e balsami, oggetti di découpage, bigiotteria, monili in pietre dure, corallo e argento, stoffe dipinte e molto altro. Tutte le sere concerti ed esibizioni dal vivo in Piazza Mazzini; per i bambini invece, in via Roma, ci sono spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone. INFORMAZIONI www.comune.montechiarugolo.pr.it.



ZOLA JAZZ&WINE - Zola Predosa (Bologna) - Ultimo weekend di musica e buon vino con il festival musicale-enologico che apre la stagione estiva a Zola Predosa, in provincia di Bologna. Fino a sabato 6 luglio, si scoprono i buoni vini locali e le cantine del territorio in un ricco programma di eventi. Tra gli appuntamenti più interessanti segnaliamo tre concerti in vigna e due serate in cantina in contesti esclusivi. Ogni evento propone un’interessante offerta gastronomica. INFORMAZIONI: www.zolajazzwine.it.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) – I buoni sapori del bosco sono al centro di ben cinque gustosi weekend, da sabato 29 giugno a domenica 28 luglio, e di altri piatti della cucina tradizionale e degli ottimi vini locali. Protagonisti sono i preziosi funghi porcini della Garfagnana da gustare con la polenta di farina di mais macinata a mano, oppure con le penne o con i crostini di polenta. E per secondo ci sono ottime carni grigliate, dessert e la tradizionale Torta co' Becchi. La colonna sonora è assicurata dalle migliori orchestre di liscio della zona INFORMAZIONI: Pagina Facebook dedicata.



FIERA DELLA CONCHIGLIA - San Mauro Mare (Forlì Cesena) - Ci sono oggetti, pitture, decorazioni e gioielli, tutto fatto con le conchiglie, ma anche la gastronomia locale, con il pesce azzurro dell'Adriatico e i sapori autentici e genuini della Valle del Rubicone, in esposizione lungo le bancarelle di San Mauro Mare, la località adriatica vicina alle sponde del Rubicone. Sabato 6 e domenica 7 luglio, in concomitanza con la Notte Rosa, un coloratissimo mercatino con oltre 50 espositori propone minerali, fossili e artigianato, insieme alle più belle creazioni con le conchiglie. minerali, fossili, artigianato locale e internazionale, erbe officinali, articoli esoterici ed altre sorprese. Ingresso gratuito. Orari: sabato dalle 15.00 alle 24.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 24.00. INFORMAZIONI www.sanmauromare.net



FESTIVAL DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE - Fano (Pesaro e Urbino) - Sapori marchigiani di mare e tradizioni sulla costiera adriatica con lezioni di cucina, letteratura, poesia, musica e divertimento: appuntamento da giovedì 4 a domenica 7 luglio con questa golosa manifestazione, tra squisite leccornie e momenti di condivisione culturale. Ci sono cooking show, musica, convegni, lezioni di cucina, degustazioni, corsi, giochi e gare sportive: il programma è tutto dedicato al mondo della pesca, con attività per tutti i gusti. Il Fuori Brodetto, raccoglie poi un circuito di oltre 30 ristoranti marchigiani che propongono la Zuppa di Brodetto a un prezzo speciale! INFORMAZIONI - www.festivalbrodetto.it .



SAGRA DEL CAPPELLACCIO E DEL VISCIOLO – Castel Sant'Elia (Viterbo) - Sabato 6 e domenica 7 luglio il borgo laziale ospita la sagra dei prodotti tipici e storici della cucina locale, ospitata in Piazza Regina Margherita. La festa è organizzata dalla Proloco di Castel Sant'Elia con il patrocinio del Comune e propone tanti buoni sapori della tradizione. Su prenotazione c’è la possibilità di un menù senza glutine.



SAGRA DEL CINGHIALE E DEI SENTIERI DELL’ALLUME - Allumiere (Roma) - Tre serate all’insegna dell’ottima cucina tipica locale, con musica, balli e la possibilità di fare escursioni con guida nella bellissima faggeta locale. L’appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, è da venerdì 5 a domenica 7 luglio dalle ore 18.00 alle ore 23. 55 in Piazzale Cesare Moroni. Informazioni: www.facebook.com/sagradelcinghialediallumiere



SAGRA DELLA PUCCIA – Villa Convento – Lecce - I sapori della tradizione sono protagonisti di due serate, venerdì 5 e sabato 6 luglio, a partire dalle ore 21. 00 in P.zza Don G. De Luca. Ci sono le consuete delizie che ogni anno si possono degustare in queste due magiche serate. La puccia è una tradizionale specialità pugiese: una forma di pane che si può gustare in tante sfiziose varietà: oltre alla Classica, ci sono la Marinara, l’Ortolana, la Caprese, con la carne e ancora la Puccia de lu Professore (Pesciolini e provola), la “Sfiziosa” con mortadella, stracciatelle e pesto di pistacchio, la “Vegetariana” verdure grigliate e formaggio fresco e per finire, come sempre, la puccia Dolce per deliziare i palati.