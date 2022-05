Sagre e feste: le più interessanti del weekend

CACIO & PEPE VS CARBONARA FESTIVAL, Padova

– Cinque giorni gustosi aspettano le buone forchette nel Parco della Musica a Padova, da mercoledì 4 a domenica 8 maggio: è in programma una cinque giorni in cui godersi la bontà della cucina romana in un evento itinerante zeppo di piatti fumanti a base di pasta fresca e prelibati secondi di carne. Regine della manifestazione sono i piatti di cacio & pepe o carbonara, gricia o amatriciana. In alternativa, la celebre porchetta di Ariccia o gli arrosticini alla brace, e ancora salsiccia e broccoletti, carciofi alla giudia, patatine fritte. Il tutto è accompagnato da spumeggianti birre artigianali o ottimi vini dei Castelli romani. Ingresso libero, senza prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti. Orari: mercoledì dalle 18.00, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alla 1 di notte per pranzo e cena con orario continuato. Informazioni: www.facebook.com

SAGRA DELL’ASPARAGO, Cilavegna (Pavia)

– Un fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 maggio, dedicato alla gastronomia, ma anche alla cultura, alla tradizione e al divertimento, alla scoperta di un prodotto tipico della primavera: l'asparago di Cilavegna, comune pavese della Lomellina. L’asparago rosa De. Co. di Cilavegna, con il suo sapore delicato, è protagonista di deliziosi piatti proposti negli stand gastronomici in occasione dell’annuale Sagra dell’Asparago. L’ortaggio si può degustare con lasagne, risotto, frittata, spezzatino e nella tradizionale versione cilavegnese: l’appuntamento è per il sabato sera a cena (su due turni) e la domenica sia a pranzo sia a cena (entrambi sempre su due turni). Alla sagra si possono trovare anche salamelle, orecchie d’elefante con patatine fritte e molto altro ancora. Non mancano gli spettacoli musicali, le sfilate a cavallo, le esibizioni di ballo e gruppi folk. Domenica c’è anche la mostra mercato. Informazioni: www.comune.cilavegna.pv.it





SAGRA DEL PESCE DI CAMOGLI , Camogli, (Genova)

– Un fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 maggio, all’insegna del delizioso pesce ligure e alla scoperta di un borgo marinaro tra i più pittoreschi delle nostre coste. L’occasione è offerta dalla festa di San Fortunato, patrono dei pescatori: lo si celebra con assaggi di pesce fritto, ripercorrendo una tradizione nata per caso dal gesto spontaneo di alcuni abitanti di questo borgo ligure che, nell’ormai lontano 1952, distribuirono gratuitamente una frittura di pesce a turisti e residenti. La consuetudine è diventata ormai un rito di accoglienza nei confronti dei turisti che sempre affollano la manifestazione. Per l’occasione si utilizza una maxi- padella del diametro di 3,8 metri e con un manico di 6 metri, nella quale viene fritto il pesce, diventata il simbolo della sagra. San Fortunato riceve l’omaggio della popolazione la sera della vigilia, con una celebrazione religiosa, una processione e l’incendio dei falò. Informazioni: www.prolococamogli.it

COLLEMAR-ATHON, Fano (Pesaro e Urbino) –

Un evento… di corsa nella cittadina marchigiana per una maratona che tocca borghi di collina e litorale marino, nello spettacolare territorio delle Marche. Appuntamento saboto 7 e domenica 8 maggio per una corsa dalle prime alture al litorale, percorrendo dolci crinali e incontrando piccoli antichi borghi fortificati, tra cui Mondavio, Orciano, S. Giorgio, Piagge, Cerasa e S.Costanzo: i maratoneti vanno di corsa, ma i loro accompagnatori possono tuffarsi nella storia e nella cultura di questa regione, ricca di tradizioni. A dare il via è la bombarda medievale: il percorso, vivacizzato da animazioni di carattere musicale, storico e folcloristico e molto vario e panoramico. La partenza è prevista per le ore 9.00 di domenica 8 da Barchi con arrivo alla Rocca Malatestiana di Fano, distante 42,195 km. Chi non se la sente di affrontare tanta strada, può mettersi alla prova con la Mezza Maratona, che prende il via a Mondolfo con arrivo sempre a Fano, distante 21 chilometri. Tra gli eventi correlati, sono da segnalare sabato 7 maggio la “Passeggiata della salute nelle Terre Roveresche“, una camminata alla scoperta del Comune di Terre Roveresche- le 4 Terre Belle e la ColleMar-athon Junior riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai 17 anni. Domenica 8 è invece in programma la camminata benefica “HOLA RIMBA!”, con partenza da Mondolfo e il cui ricavato andrà a favore di AIL – Insieme contro il mieloma. Informazioni: www.collemar-athon.com

SAGRA DELLE FRAGOLE - Carchitti di Palestrina (Roma) –

Chi ama le fragole non deve perdere questa bella sagra in programma sabato 7 e domenica 8 maggio in provincia di Roma: oltre ai deliziosi frutti rossi si possono trovare spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia, con musica ed esibizioni, sfilata della banda musicale, sfilata del carro delle fragole. Ci sono anche prodotti tipici e stand gastronomici, con oltre 500 posti a sedere, mercatino, musica e altri intrattenimenti. Le date da segnare in calendario sono sabato 7 e domenica 8 maggio INFO: www.facebook.com





SAGRA DEL PECORINO ROMANO E DEL SALAME COTTO , Nepi ( Viterbo )

– La cittadina viterbese apre le porte per la Sagra del pecorino romano e del salame cotto, due specialità che la festa celebra insieme alle altre perle gastronomiche del territorio. Il Pecorino Romano Dop è una prelibatezza ormai rara, perché la gran parte della produzione è destinata ai mercati stranieri: noto per il suo sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, può essere grattugiato o utilizzato per esaltare il gusto di tante ricette. Il salame cotto è un prodotto unico nel suo genere, che proprio in primavera sprigiona le sue migliori caratteristiche. La sagra è l’occasione per scoprire tante altre prelibatezze della Tuscia, tra cui la vignarola laziale (un piatto contadino a base di fave, cipolla e lattuga), la cipolla bianca al forno, le salsicce e le carni di maiale alla griglia fornite dai norcini locali, le fave e la scapicollata, una particolare pancetta stagionata e insaporita con aromi naturali, la pizza con cipolla nepesina. Info: www.facebook.com/SagradiNepi.