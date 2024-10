Le sagre di gusto per il terzo weekend di ottobre

LA SAGRA DEL MARRONE, Castel del Rio (Bologna) – Gli appassionati di castagne si danno appuntamento nel Bolognese per due domeniche consecutive, il 20 e il 27 ottobre, per gustare castagne e marroni insieme ad altre prelibatezze locali, in ricordo dei tempi in cui questi frutti costituivano la base di ogni piatto dell’alimentazione quotidiana sulla tavola delle famiglie povere. Nella piazza del paese è allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e interessanti serate dove la storia e la cultura si fondono con la cucina. Sono in programma anche momenti di spettacolo e intrattenimento per adulti e bambini. Gli stand gastronomici, i ristoranti e le trattorie tipiche sono allestiti nell’area dell’ex campo sportivo, luogo in cui gustare diversi piatti a base di marroni e castagne, a cominciare dal castagnaccio alla polenta di farine di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate. Ai piatti della tradizione se ne accostano altri, più contemporanei e sperimentali, tutti comunque preparati sul momento. Sabato 19 ottobre è in programma la quarta edizione del Trail del Marrone, con tre percorsi in programma: la gara competitiva trail di 22 km; la gara competitiva Short Trail, 12 Km; e la camminata tra i boschi di 12 km. Informazioni: prolococasteldelrio.it.