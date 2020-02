Sagre di gusto: i prossimi appuntamenti

Anche se il carnevale si è ormai concluso, restano alcuni appuntamenti con maschere e sfilate, in particolare a Cento e nel Milanese, dove la festa si conclude sabato 29 febbraio secondo le consuetudini del Carnevale Ambrosiano. Nel resto d’Italia non mancano i consueti appuntamenti con i sapori della tradizione e con i vini d’eccellenza , a cui si aggiungono alcune manifestazioni legate al tempo libero e allo stare bene. Ecco allora la nostra selezione, per il fine settimana 28 febbraio – 1* marzo.

PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Cinque domeniche nel Pavese per immergersi nel gusto, in compagnia dei vini più buoni, tra Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Bonarda e Malvasia secca. A Rovescala le cinque domeniche di marzo, dal 1° al 29 del mese, si svolge la kermesse “Primavera dei vini”, dedicata ai sapori della tradizione vitivinicola dell'Oltrepò Pavese. Per l'intera giornata, dalle 10.00 alle 18.00, sono allestiti stand gastronomici che fanno da vetrina a specialità locali e prodotti tipici che accompagnano le degustazioni guidate di oltre 100 etichette. Ci sono anche bancarelle selezionate di artigianato e gastronomia, giochi e intrattenimento per i bambini, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. Nei pomeriggi sono in programma spettacoli, dimostrazioni ed esibizioni canine, raduni di auto e moto d'epoca. INFORMAZIONI: sulla pagina Facebook della Pro Loco.



ZEN-A FIERA BENESSERE GENOVA - Genova - La città della Lanterna dedica due giornate, sabato 29 febbraio e domenica 1* marzo, al benessere secondo natura per riprendere contatto con i propri sensi e bisogni, per seguire un'alimentazione più sana e rendere la casa un luogo confortevole e salubre. L’appuntamento è ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, per una fiera che raccoglie tante proposte per la cura del corpo e della persona, per l’alimentazione secondo natura, il tempo libero e la casa, Zen-A è un punto di incontro tra gli operatori professionali che propongono cosmesi naturale, cure termali, abbigliamento ecologico e terapie biologiche, e chi si propone di vivere in modo sano e rispettoso per sé e per l’ambiente. Ci sono incontri, conferenze, occasioni di confronto sui grandi temi, tra cui il turismo sostenibile, le fonti di energia rinnovabile, il riciclo creativo e la bioedilizia. Orario continuato dalle 09.00 alle 19.00. INFORMAZIONI: www.zena.ge.it.



CICCIOLI IN PIÀSA - San Martino In Rio (Reggio Emilia) – Appuntamento con i buoni sapori a San Martino in Rio, nel Reggiano, domenica 1° marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00, per scoprire i tradizionali ciccioli. Il fulcro della festa è la competizione tra i vari norcini partecipanti in lizza per la preparazione dei ciccioli più gustosi. Chiunque si piazzerà al primo posto, sarà sempre e comunque il gusto a vincere. Informazioni: www.prolocosanmartino.it.



TERRE DI TOSCANA - - Lido di Camaiore (Lucca) - La bella località marina della Versilia dà appuntamento agli appassionati del buon bere con le migliori uve di Toscana, proposte da 140 operatori vinicoli tra novità e tradizione in esclusiva. Domenica 1° e lunedì 2 marzo l'Hotel Una di Lido di Camaiore è teatro della kermesse a cui partecipano oltre 500 etichette, testimoni di una vitivinicoltura ai vertici. Per gli appassionati si tratta di un'occasione rara per incontrare le griffe e le cantine storiche, i vignaioli di nicchia del nord e del sud della regione e il vino d'autore toscano più rinomato. Fa da cornice una sfiziosa selezione di specialità gastronomiche, con show cooking ed altri eventi collaterali. È a disposizione un servizio navetta tra la location dell'evento e la stazione ferroviaria di Viareggio. Orari: domenica 1° marzo, dalle 11.00 alle 19.00. Lunedì 2 marzo: dalle 11.00 alle ore 18.00. L’ingresso costa € 30 e dà diritto a degustare tutti i vini presenti. INFORMAZIONI www.terreditoscana.info



FESTA DEL POLENTONE - Castel di Tora (Rieti) - Tradizioni in tavola nel reatino con il piatto tipico della tavola locale. Domenica 1° marzo, la prima di Quaresima, ha la polenta come grande protagonista con assaggi di cucina romana e tanto buon vino. Il polentone, omaggiato e degustato durante la festa, si assapora condito con sugo di pesce "povero" (aringhe, baccalà, tonno e alici), oppure con tante altre gustose preparazioni. Secondo la tradizione, le origini di questa festa sono vecchie di un secolo: la festa si svolgeva il Mercoledì delle Ceneri, mentre oggi la manifestazione ha assunto caratteristiche più folcloristiche e turistiche. INFORMAZIONI www.prolococastelditora.it.



NERO NORCIA - Norcia (Perugia)- Secondo dei tre fine settimana in compagnia del “diamante nero” dell’Umbria: da venerdì 21 febbraio a domenica 8 marzo il prezioso tubero si può degustare in compagnia di tanti prodotti deliziosi tra cui salsicce e insaccati, formaggi e vino in un clima di festa, tra eventi culturali di ogni genere. Diventata negli anni la più importante rassegna espositiva dell'agro-alimentare in Umbria, Nero Norcia, la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato e dei prodotti tipici, riserva due tensostrutture di oltre duemila mq, per tre lunghi weekend consecutivi, il 21-23 febbraio, il 29 febbraio-1 marzo e il 7-8 marzo, a prodotti straordinari e a momenti di riflessione e confronto sulle tematiche più care all'economia della Valnerina. Ci sono anche musica dal vivo e cabaret, show cooking, spettacoli per bambini e esibizioni di artisti di strada. INFORMAZIONI www.nero-norcia.it.