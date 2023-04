Sagre di gusto: i buoni sapori per le gite di primavera

Gli eventi gastronomici in tutta Italia per il weekend e per il ponte del 25 aprile

SAGRA DELLE RANE, San Ponso Canavese (Torino) – San Ponso Canavese dedica dieci giorni, da venerdì 21 a domenica 30 aprile, al prelibato sapore della rana, una specialità della gastronomia locale. Oltre agli stand gastronomici in cui assaggiare tante preparazioni gustose a base di rana fritta in pastella, protagonista della festa, ci sono giochi per i bambini, musica, raduni e momenti di intrattenimento. In particolare, domenica 23 aprile è previsto il raduno delle moto d’epoca, mentre martedì 25 è la volta delle Fiat 500 e di altre auto storiche: il 30 aprile si danno invece convegno i trattori vintage. Nei giorni della sagra, inoltre, si può approfittare di visite guidate al Battistero romanico e del divertimento offerto da spettacoli, musica e momenti danzanti. Per i bambini ci sono Il “Battesimo della Sella” a dorso di un pony, e i giochi di squadra con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per diventare “pompiere per un giorno”. INFO: www.sagradelleranesanponsocanavese.it.



SAGRA DEL GORGONZOLA, Cavalmaggiore (Cuneo) – Si comincia con due anteprime, venerdì 21 e sabato 22 aprile, con due cene al gorgonzola in Piazza V. Emanuele II Ala Comunale e PalaBiraghi a Cavalmaggiore, cui fanno seguito live show musicali. La sagra dedicata al formaggio più odoroso che c’è si svolge domenica 23, martedì 25 e domenica 30 aprile con un percorso eno-gastronomico/artigianale articolato lungo via Roma e nelle vie del centro storico. Negli stand allestiti per l’occasione si può degustare il formaggio proveniente dai produttori locali, mentre In Pizza Vittorio Emanuele II è installata l’area Street Food, con coloratissimi truck presso i quali è possibile godersi squisiti piatti sempre dedicati al Gorgonzola DOP. Nelle giornate di fiera si può anche partecipare al pranzo del gorgonzola DOP, assistere a spettacoli e momenti di intrattenimento, o partecipare a golosi aperitivi. Informazioni: www.gorgonzolacavallermaggiore.it.

MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) - Continua per tutto il mese di aprile (fino al 1° maggio) l’edizione numero 23 di “Messer Tulipano”, la kermesse all’insegna di questi splendidi fiori che animano di colori e profumi il parco storico del Castello di Pralormo, nel cuore del Piemonte. Oltre 100.000 tulipani e narcisi dipingono quadri nelle aree del parco con un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, in continuità con la tradizione inaugurata nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano aiuole dalle forme diverse, ma sempre rispettose dell’impianto storico e prospettico del parco. In coincidenza con la manifestazione sono in programma mostre ed esposizioni a tema. Non mancano le aree dedicate al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per assaggi sfiziosi e un gustoso shopping. Nel parco ci sono zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Informazioni su orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

LANA IN FIORE, Lana (Bolzano) – Una bella manifestazione che si protrae per tutto il mese di aprile, dal 1° al 30, per celebrare la primavera, i suoi colori e i suoi profumi. Grandi protagonisti sono i meleti coperti di fiori: a fare da contorno numerosissimi eventi dedicati ai fiori e alle erbe selvatiche, con workshop creativi, corsi di cucina e decorazione, passeggiate didattiche, conferenze, escursioni a tema nella natura. Ampio spazio è riservato ai sapori della tavola e dei masi di montagna, con la possibilità di assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. Informazioni: www.merano-suedtirol.it.

LA SAGRA DEL GNOCCO DI TEOLO, Teolo (Padova) – Secondo fine settimana, fino a martedì 25 aprile, con gli gnocchi di patate fatti a mano al momento, protagonisti della 46esima edizione di questa bella sagra. L’appuntamento è in Piazza Perlasca, dove tutte le buone forchette possono non solo assaggiare gustosi piatti, ma osservare l’intero ciclo di preparazione, nel quale sono coinvolte un centinaio di persone: dalla bollitura della patate, alla pelatura (rigorosamente a mano), dall’impasto al taglio del “ bigolo”, senza aggiunte di alcun conservante. Anche i sughi (pomodoro, ragù, burro e salvia) sono genuini e freschi. Il secondo piatto proposto per l’occasione è a base di carne alla griglia (salsiccia, pancetta, pollo), servita con polenta abbrustolita e contorni, da assaporare insieme a ottimi vini: rosso, rabosello, bianco secco, prosecco e moscato dolce. E per dessert c’è il tradizionale “Schissoto”, dolce rustico fatto con farina di grano e di mais e fichi secchi. L’atmosfera è allietata dalla musica dal vivo, dall’esibizione della Banda Musicale di Teolo e dall’animazione dei clown, che nel corso del pomeriggio intrattengono i bambini con giochi, palloncini, racconti e numerose attività divertenti. Sono a disposizione posti a sedere sia al coperto sia all’esterno, in modo da offrire ospitalità in ogni condizione metereologica. Info: Comitato Popolare Feste a Teolo: www.facebook.com/comitatofesteteolo/

FESTA DELLA SPOJA LORDA, Brisighella (Ravenna) – Appuntamento domenica 23 e martedì 25 aprile nei parchi del centro storico di Brisighella (Parco Ugonia e Parco Caduti di Nassirja - Parco Diletti). per la Festa della Spoja Lorda e delle Primizie di Primavera. Si festeggia dalle ore 900 alle ore 21.00 in compagnia della tipica “spoja lorda” in brodo di cappone: si tratta di una pasta fresca realizzata con la sfoglia “tirata a mano”, sulla quale viene spalmato un delizioso “battuto” a base di formaggio fresco, parmigiano, uova e noce moscata e poi ricoperto da un’altra sfoglia, e alla fine tagliata a quadretti; si mangia con condimenti classici oppure in brodo, come vuole la tradizione. Non manca la variante con carciofo moretto e guanciale di mora romagnola. Nel corso della due giorni sono presenti anche le “sfogline” che fanno dimostrazioni di preparazione di Spoja Lorda con assaggi. Per informazioni: www.facebook.com/BrisighellaOspitale

FRITTO MISTO, Ascoli Piceno – Appuntamento da sabato 22 a lunedì 1° maggio con una delle manifestazioni più gustose e amate della primavera gastronomica: Fritto Misto è un vero tripudio di arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti, gnocchi fritti, ma anche fish and chip britannico e tempura giapponese per dieci giorni in cui il fritto la fa da padrone. Piazza Arringo ospita il Palafritto, per un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le mille specialità a base di fritto; ci sono poi cooking show, un’area dedicata alle farine, la zona “enoteca”. I bambini possono partecipare a laboratori pensati appositamente per loro, nei quali scoprire tutti i segreti per cucinare le vere e autentiche olive ascolane Non mancano l’area chips, interamente dedicata a questa prelibatezza fatta con patate bianche di montagna, carote e persino zucchine; l’area “Questa pasta ti conquista” in cui degustare paste cult italiane come tortellini artigianali alla crema di parmigiano, tortelli di zucca, “mezzanielli”, rigatoni alla carbonara, agnolotti, plin piemontesi, malloreddus sardi e molto altro ancora. Infine, c’è l’area dedicata alle erbe spontanee, per imparare a riconoscerle e a cucinarle. Informazioni: www.comune.ap.it.

SAGRA DEGLI ASPARAGI, Squille di Castel Campagnano (Caserta) – Il piccolo centro del Casertano ospita, nelle giornate dal 23, 24, 25, 29, 30 aprile e 1° maggio, l’edizione numero 19 di questa bella sagra dedicata agli asparagi. Nei giorni della festa si pranza in piazzetta e si assaporano tanti piatti gustosi. L’evento è organizzato dall’Associazione “Silla”, con l’obiettivo di promuovere, attraverso l’asparago selvatico, il piccolo borgo di Squille e la ruralità. Tra le proposte gastronomiche gli asparagi selvatici sono i grandi protagonisti, proposti insieme al buon vino locale, in tanti piatti tipici preparati delle brave massaie di Squille, come in una grande festa di famiglia. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DEL CARCIOFO DI RAMACCA, Ramacca (Catania) – Secondo fine settimana in compagnia dei carciofi da sabato 22 a martedì 25 aprile: oltre a tanti buoni sapori i visitatori trovano folklore, tradizioni, eventi, spettacoli. Ramacca è una cittadina agricola ai margini sud-occidentali della piana di Catania: il carciofo violetto, tipico della zona, è rinomato in tutta Italia e questa bella sagra è l’occasione perfetta per scoprirlo. Durante la festa si svolgono eventi, concerti, appuntamenti per i bambini e tanto altro. Informazioni: www.facebook.com