Sagre di gusto: gli eventi del prossimo weekend

Ecco allora le castagne , la polenta e i formaggi , da annaffiare ovviamente con del buon vino, protagonisti di molte sagre gastronomiche . Gli appuntamenti per godere tutte queste prelibatezze sono numerosi in tutta Italia: ne abbiamo raccolti alcuni tra i più interessanti, in calendario nel fine settimana 14-16 ottobre.

SAPORI D’AUTUNNO, Val Masino (Sondrio)

- Due weekend sulle Alpi per scoprire tanti prodotti di eccellenza e tante tradizioni gastronomiche: sabato 16 e domenica 16 ottobre, con replica nel fine settimana successivo (il 22-23 del mese) alla scoperta dei sapori autunnali della Val Masino e della cucina del territorio. Il primo dei due weekend è dedicato alla selvaggina, il secondo alle castagne, proposti in menù tematici dai ristoranti e trattorie aderenti all’iniziativa. Ci sono anche i tour dei borghi storici, le passeggiate fotografiche e naturalistiche, le visite al museo vallivo di San Martino e le bancarelle del mercatino. Per i bambini c’è il laboratorio creativo naturalistico “gioielli d’autunno”, organizzato domenica 16 ottobre alle ore 15.00. Informazioni: www.valmasino.info.

FESTIVAL HOSTARIA, Verona –

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre le piazze e le vie del centro storico di Verona sono cornice all’ottava edizione di questo festival dedicato al vino. Sono presenti circa 350 etichette vinicole, 5 consorzi, ospiti d’eccezione, una cittadella Slow Food e un nuovo progetto di inclusione sociale. Se i vini locali sono protagonisti, non mancano anche etichette provenienti da Puglia, Sicilia e Toscana. Nei tre giorni del festival molto spazio è riservato alla cultura: in primo luogo a quella enologica ed enogastronomica, ma anche alla storia e all’architettura. Un occhio di attenzione è riservato alla solidarietà: grazie alla presenza dell’azienda Coati, con uno spazio in Piazza Bra e assaggi dei suoi migliori prodotti, si può contribuire al progetto in favore dei Bambini delle Fate, l’impresa sociale che finanzia progetti di inclusione per bambini e ragazzi con autismo e disabilità. L’accesso alla manifestazione è libero mentre per le degustazioni serve acquistare gli appositi ticket. Informazioni: www.hostariaverona.com.

FESTA DELLA POLENTA, Vigasio (Verona)

– Secondo dei tre fine settimana di gusto e di svago all’insegna della polenta: appuntamento a Vigasio, nel Veronese, in corso fino a domenica 23 ottobre, per scoprire decine di modi in cui gustare la polenta accompagnata da salse e complementi diversi, dai funghi ai formaggi, dalla carne e persino dal pesce. Per tutta la durata della sagra gli stand gastronomici sono sempre a disposizione per servire ricchi menù e pietanze della tradizione all’insegna del giallo. Da scoprire, accanto alla polenta di mais ci sono anche gnocchi, pappardelle, bocconcini di carne, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. Informazioni: www.festadellapolenta.com

MOSTRA DEL BITTO, Morbegno (Sondrio)

– Sabato 15 e domenica 16 ottobre si svolge la tradizionale Mostra del Bitto, giunta alla sua edizione numero 115, in cui si festeggia questo tradizionale formaggio DOP di montagna. Il centro storico di Morbegno propone un percorso goloso tra i sapori della Valtellina: si parte dal Chiostro del Convento di Sant’Antonio, dove è allestita la Casera in cui sono esposti i formaggi (Bitto DOP, Valtellina Casera DOP e Scimudin) in gara nel concorso ad hoc. Tra le sale e il chiostro del convento si trovano numerose “salette del gusto”, in cui si svolgono degustazioni a tema: “Cheese&Foraging” che abbinano formaggi ed erbe spontanee, oppure “Erborinati e Distillati” o “Birre in Terrazza”. Piazza Sant’Antonio ospita invece il mercato delle specialità agroalimentari e un “calecc”, la tradizionale tenda in cui viene lavorato il Bitto. Ci sono anche postazioni didattiche per esperienze immersive di narrazione dei metodi di produzione, delle caratteristiche dei prodotti DOP e dei luoghi di produzione. I ristoranti e i bar della città propongono aperitivi e menù a tema, con degustazioni dei piatti tipici e delle specialità della valle, mentre Palazzo Malacrida è la sede di degustazioni guidate (solo su prenotazione). Informazioni: www.mostradelbitto.com

SBRISOLONA&CO, Mantova

– Il fine settimana 14-16 ottobre è il momento perfetto per assaggiare la celebre Sbrisolona, il tipico dolce mantovano che si mette in bella mostra nella città dei Gonzaga insieme ad altri capolavori dolciari italiani. Le vie e le piazze della città si riempiono di profumi e di dolcezze per celebrare la tipica torta nata nel ‘600 e “fatta con le briciole”. Ci sono gli stand gastronomici con il meglio della pasticceria italiana, tra cannoli, cassate, strudel, panforte e molto altro ancora. La cioccolateria artigianale ha uno spazio dedicato. Tra gli eventi in programma ricordiamo, presso il PalaVirgilio, la tensostruttura allestita in piazza Leon Battista Alberti, showcooking, degustazioni guidate, workshop, laboratori, sfide culinarie e, negli angoli più caratteristici del centro storico, spettacoli, mostre, convegni e itinerari turistici. Informazioni: www.sbrisolonafestival.it

LA SAGRA DEL MARRONE, Castel del Rio (Bologna)

– Secondo appuntamento dei quattro in calendario nelle domeniche 16, 23 e 30 ottobre, per celebrare la castagna e i tempi in cui questo frutto costituiva la base dell’alimentazione e di molti piatti della cucina quotidiana delle famiglie contadine. Nella piazza centrale di Castel del Rio è allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e serate in cui la storia e la cultura si fondono con la cucina. Gli stand gastronomici, i ristoranti e le trattorie tipiche sono collocati nell’area dell’ex campo sportivo, dove si possono degustare pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farina di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate, con piatti della tradizione e altri più sperimentali, tutti preparati sul momento. Informazioni: prolococasteldelrio.it.





FIRE DI SDAZZ, Baricella (Bologna) –

Il nome della sagra nel dialetto locale significa Fiera dei setacci, con esplicito riferimento alla figura dello sdazèr”, il venditore di setacci della farina che veniva selezionata per poter produrre il pane in inverno. La manifestazione, in calendario domenica 16 e lunedì 17 ottobre, ha come protagoniste caldarroste, castagnacci, raviole, salsiccia e mistocchine, gli antichi dolci tradizionali a base di farina di castagne. la sagra di Baricella da oltre tre secoli rinnova l'usanza di ritrovarsi insieme, tra le vie del paese, a festeggiare i buoni prodotti autunnali della terra emiliana. Ce n’è per tutti i gusti: oltre alle castagne e ai dolci fatte utilizzandone la farina, si trovano biscotti, raviole, pesche e l’immancabile brazadèla, la ciambella da gustare intingendola nel vino rosso. Ci sono anche iniziative culturali, spettacoli musicali e teatrali, e tante occasioni di divertimento. Informazioni: comune.baricella.bo.it.

SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa)

– Una bella festa d’autunno, con tanti buoni sapori di stagione: appuntamento nel salone delle feste della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, con i principali piatti della tradizione gastronomica locale nei weekend 15-16, 22-23 e 29-30 ottobre. Il salone, struttura invernale che permetter di godere la festa anche in caso di brutto tempo, si trasforma in luogo di golosità in cui degustare ottimi menu a base di chianina e di funghi porcini: tortelli freschi o penne 100% di grano toscano conditi con ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina, porcini fritti e altro ancora. Domenica 23 ottobre, inoltre, si tiene il grande mercato per le vie del centro storico. Il ristorante è aperto la sera dalle ore 19.30; la domenica a pranzo a partire dalle ore 12.00. Informazioni: www.facebook.com/SagraChianinaCastelfranco

FESTA DELLA CASTAGNA, Scala (Salerno)

– Due fine settimana all’insegna delle castagne, sabato 15 e domenica 16 ottobre e poi ancora il 22 e il 23 del mese, per la 45esima edizione di questa gustosa sagra. L’appuntamento è a Scala, in Costiera Amalfitana per degustare l’ottima castagna locale. Si possono anche assaggiare primi piatti nello stand gastronomico e divertirsi con musica dal vito e spettacoli comici. Informazioni: www.facebook.com.

IL GUSTO DEL POLLINO, Viggianello (Potenza) –

Una grande festa di sapori, in programma fino al prossimo 20 novembre nell'anfiteatro comunale di Viggianello, piccolo centro nel Parco del Pollino, propone i migliori prodotti dell’autunno, trasformando in tutti i fine settimana l’anfiteatro in un mercatino di artigianato locale, con banchetti gastronomici ricchi di sapori, profumi e colori. Ci sono le degustazioni di castagne, funghi e prodotti tipici locali, tra cui i “Kavatìeddi” (gnocchi), la “frascàtula” (polenta), la “Minestra ‘mbastata” (minestra “impastata” con patate e verdure di stagione); non mancano gli show cooking, escursioni e attività per bambini. Informazioni: www.prolocoviggianello.it.

SAGRA DELLA POLENTA, Arborea (Oristano)

– Appuntamento sabato 15 e domenica 16 ottobre con l’edizione numero 39 della sagra con un ricco programma di eventi messo a punto dalla Pro Loco. Già dalla mattina è possibile acquistare la farina tipica del luogo e nel corso della giornata si svolgono eventi e degustazioni di polenta. Ci sono anche manifestazioni folcloristiche, mercatino dell’artigianato e dei dolci sardi, momenti musicali. Informazioni: www.prolocoarborea.it.