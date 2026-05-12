Sagre: dove trovare i buoni sapori del weekend

MALGHE IN FIORE, Rio Pusteria, Bolzano - Lo splendido scenario delle Dolomiti con la sua ricca tradizione enogastronomica e culturale, fa da cornice a un calendario ricco di attività che, dal 16 maggio al 6 giugno, ci permetterà di esplorare le bellezze dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in Alto Adige. Masi e rifugi; meleti e vigneti; e-bike e trekking; natura e benessere… tutto questo e molto altro è al centro degli eventi di “Malghe in Fiore”, la manifestazione che invita a godere della bellezza delle Dolomiti della val Pusteria attraverso una serie di attività guidate. Per tre settimane, dal 16 maggio al 6 giugno, ogni giorno della settimana un ricco programma di eventi porta a spasso i turisti tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e una tradizione gastronomica/culturale. Il lunedì (appuntamenti il 18 e il 25 maggio e il 1° giugno) ci sono i tour guidati in e-bike alla scoperta dei formaggi locali: 40 km con dislivello di circa 600-800 metri alla scoperta di vivaci e pittoresche frazioni di montagna, e che si conclude con la degustazione al caseificio Capriz. Il giovedì (21 e 28 maggio, 4 giugno), invece ci si rigenera con un bagno presso la suggestiva cascata di Vandoies di Sopra. Martedì 19 e 26 maggio si fanno le passeggiate all’Alpe di Rodengo e Luson con un delizioso e genuino pranzo in malga e un momento di relax per apprezzare la bellezza dei boschi e delle montagne dell’Alto Adige. “Quattro passi” anche nella giornata di mercoledì (20 e 27 maggio e 3 giugno): sveglia presto per la camminata mattutina con colazione al rifugio Lago di Pausa alla montagna di Terento, con 900 metri di dislivello. Il programma completo degli appuntamenti con la natura e delle altre iniziative è online sul sito: www.riopusteria.it.