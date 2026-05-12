Sagre: dove trovare i buoni sapori del weekend

La metà di maggio porta con sé tanti buoni sapori primaverili, protagonisti di numerose sagre in programma per il prossimo fine settimana. Abbiamo selezionato le più interessanti, in calendario in tutta Italia, per scoprire tante eccellenze del territorio e i migliori prodotti della terra. Insieme a essi, le sagre del fine settimana sono l’occasione per scoprire luoghi segreti e graziosi paesi, magari a pochi chilometri da casa, nei quali non abbiamo mai avuto occasione di fermarci. Ecco allora gli eventi che si svolgono nel terzo fine settimana di maggio, da venerdì 15 a domenica 17.
MALGHE IN FIORE, Rio Pusteria, Bolzano - Lo splendido scenario delle Dolomiti con la sua ricca tradizione enogastronomica e culturale, fa da cornice a un calendario ricco di attività che, dal 16 maggio al 6 giugno, ci permetterà di esplorare le bellezze dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in Alto Adige. Masi e rifugi; meleti e vigneti; e-bike e trekking; natura e benessere… tutto questo e molto altro è al centro degli eventi di “Malghe in Fiore”, la manifestazione che invita a godere della bellezza delle Dolomiti della val Pusteria attraverso una serie di attività guidate. Per tre settimane, dal 16 maggio al 6 giugno, ogni giorno della settimana un ricco programma di eventi porta a spasso i turisti tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e una tradizione gastronomica/culturale. Il lunedì (appuntamenti il 18 e il 25 maggio e il 1° giugno) ci sono i tour guidati in e-bike alla scoperta dei formaggi locali: 40 km con dislivello di circa 600-800 metri alla scoperta di vivaci e pittoresche frazioni di montagna, e che si conclude con la degustazione al caseificio Capriz. Il giovedì (21 e 28 maggio, 4 giugno), invece ci si rigenera con un bagno presso la suggestiva cascata di Vandoies di Sopra. Martedì 19 e 26 maggio si fanno le passeggiate all’Alpe di Rodengo e Luson con un delizioso e genuino pranzo in malga e un momento di relax per apprezzare la bellezza dei boschi e delle montagne dell’Alto Adige. “Quattro passi” anche nella giornata di mercoledì (20 e 27 maggio e 3 giugno): sveglia presto per la camminata mattutina con colazione al rifugio Lago di Pausa alla montagna di Terento, con 900 metri di dislivello. Il programma completo degli appuntamenti con la natura e delle altre iniziative è online sul sito: www.riopusteria.it.
PROSCIUTTO VENETO DOP IN FESTA, Montagnana (Padova) – Due weekend, da giovedì 14 a domenica 17 e poi ancora dal 21 al 24 maggio, in cui a Montagnana, splendido borgo murato in provincia di Padova, si festeggia il prosciutto veneto DOP, uno dei prodotti tipici della gastronomia locale. Sono in programma numerosi eventi di gusto e tradizione, tra cui cene gourmet, visite guidate e molto altro ancora. Nei giorni della festa si possono visitare i prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e partecipare a cene gourmet (con prenotazione obbligatoria!) in cui, oltre a degustare il miglior Prosciutto Veneto DOP, si possono gustare i primi piatti della tradizione veneta e trentina, una selezione di formaggi e deliziosi dessert, e ottimi vini del territorio!! Nell’Isola del Gusto allestita in piazza si trovano invece primi piatti della tradizione, tra cui risotto con ragù di anitra e piselli, risotto con asparagi bianchi e verdi, gnocchetti di patate, il prosciutto protagonista della festa e una selezione di formaggi Brazzale tra cui Asiago, Provolone, Gran Moravia, melone a fette e una selezione di dolci. La festa è l’occasione perfetta per partecipare a una delle numerose visite guidate organizzare per l’occasione. Completano il programma il mercatino, allestito nel centro storico nei due fine settimana, show cooking e musica live. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato dalle 11.00 alle 24.00; domenica dalle 10.00 alle 24.00. Informazioni: www.prosciuttovenetodopinfesta.com.
GOLOSARIA, Casale Monferrato (Alessandria)- Sabato 16 e domenica 17/torna sulle colline del Monferrato l’appuntamento con Golosaria, la manifestazione ormai diventata di riferimento con le cose buone del territorio. L’appuntamento quest’anno è a Casale Monferrato, per riscoprire la creatività e l’identità enogastronomica italiana nel castello di Casale Monferrato, sede dei due eventi principali, “Barbera & Champagne” e il “Festival del cibo”, mentre in altri 4 castelli sparsi sulle colline si svolgono gli altri appuntamenti di questo evento ormai “classico”, giunto quest’anno alla sua edizione numero 20. Sono on programma appuntamenti con la cucina della tradizione italiana, laboratori di educazione alimentare, la classifica dei vini migliori (alla quale partecipano oltre 100 cantine provenienti da tutta Italia), i migliori birrifici artigianali, eventi di intrattenimento. In occasione di Golosaria sono in programma anche camminate, mostre e visite guidate, percorsi in bici, spettacoli itineranti e mercatini. Informazioni: www.golosaria.it
FESTA DEL RISO ALLA PILOTA DE.CO, Castel d'Ario (Mantova) – Continua fino a domenica 24 maggio nel borgo mantovano di Castel d'Ario, celebre per aver dato i natali al pilota Tazio Nuvolari, la festa in onore del riso alla pilota De.Co . Questa particolare preparazione, nata tra le risaie e i mulini per sfamare i lavoratori delle “pile”, gli impianti in cui il riso veniva lavorato e raffinato, è ancora oggi uno dei piatti tradizionali della cucina mantovana: Castel d’Ario dedica quindi una festa a questo piatto, preparato secondo la ricetta storica, con riso Vialone Nano e pasta di salame. Tre settimane di appuntamenti, tutte le sere (la domenica anche a pranzo) permettono di gustare questo speciale modo di preparare il riso, oltre a show cooking di risotto con rapa rossa vellutata di grana e pancetta croccante (dal 13 al 18 maggio), risotto all’ortica con luccio (dal 19 al 24 maggio). Dal giovedì alla domenica le serate sono animate anche da musica e dj, mentre nel pomeriggio della domenica, a partire dalle ore 14.00, sono organizzate visite guidate del castello e del borgo. Orari apertura stand: dalle ore 19.30. Informazioni: www.facebook.com/ProLocoCasteldario.
SAGRA DELL’ASPARAGO ROSA, Mezzago (Monza Brianza) – Prosegue fino al 23 maggio, in tutti i fine settimana a partire dal giovedì sera, la 66ª edizione della Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago, piccolo centro lombardo della provincia di Monza e Brianza. La splendida cornice di Palazzo Archinti è il luogo in cui scoprire il prelibato asparago rosa, protagonista indiscusso della festa e di molti piatti prelibati, con tanta buona musica a fare da sottofondo all’iniziativa. In questa nuova edizione è presente anche un’area bar, allestita nel cortile di Palazzo. Qui è possibile cenare con risotto all’asparago, arancini di risotto all’asparago e crescia farcita con affettati, formaggi e asparago; e come dessert, persino una crostata, anch’essa all’asparago. Ci sono anche originali proposte di birra e gin all’asparago, e sale aromatizzato all’asparago. Orari: il ristorante è aperto il giovedì, venerdì e sabato (singolo turno) dalle ore 19.30. Domenica (singolo turno) dalle ore 12.30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata solo online. Informazioni: www.prolocomezzago.it.
I FRUTTI DEL CASTELLO, Pontenure (Piacenza) - Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la primavera si accende per la rassegna di fiori, piante, orto, arredi, idee per il giardino, nel maniero di Pontenure (PC).“Armonia. “La natura con altri occhi” è il claim della decima edizione della manifestazione. Più che una rassegna, è un viaggio nel regno più colorato e sorprendente che la natura offre in primavera, tra specie floreali di ogni varietà, piante rare e primizie degli orti, arredi e creazioni artigianali originali. Passeggiando tra gli stand, si possono incontrare circa 130 espositori, con la possibilità di aprire un dialogo con esperti di giardinaggio e con chi dedica la vita a salvaguardare la complessità vegetale del territorio, scoprire le storie che si nascondono dietro a ogni pianta o frutto; tra le numerose attività collaterali ci sono le passeggiate botaniche, talk con giardinieri professionisti e laboratori di giardinaggio gratuiti o a pagamento, nei quali si impara, ad esempio, a creare una ghirlanda primaverile, costruire un giardino in un profumo, preparare un erbario, workshop di acquerello, corso di avvicinamento alla coltivazione dei bonsai, corsi sulle degustazione del tè e dell’acqua). Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli con iniziative pensate per le famiglie. Si può, inoltre, pranzare nel castello oppure rilassarsi sul prato per un gustoso pic nic. Orario: sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 9:00 alle 19:00. INFO: www.fruttidelcastello.it.
SAGRA DELLA FRAGOLA, Lagosanto (Ferrara) – Secondo fine settimana in compagnia del tipico e delizioso frutto di stagione da venerdì 15 a domenica 17 maggio, che colora di rosso le strade e le tavole di Lagosanto, nel ferrarese, per un gioioso e saporitissimo momento di festa. L’antico borgo ospita la 31a edizione della sagra che riempie le stradine del centro con il profumo e il colore del delizioso frutto simbolo della primavera di cui Lagosanto vanta la coltivazione del 90% della produzione italiana. Negli stand allestiti nel centro storico si possono assaggiare e acquistare le fragole, ma è presente anche il meglio della produzione artigianale ed enogastronomica italiana, con gli artigiani all’opera per realizzare i loro manufatti sotto gli occhi dei visitatori. Ci sono anche il raduno di auto d’epoca e tante esibizioni degli artisti di strada. Informazioni: www.facebook.com/prolocolagosanto.fe
SAGRA DEL PRUGNOLO, Pieve Santo Stefano (Arezzo) - Protagonista della festa, in programma nel fine settimana 15 – 17 maggio a Pieve Santo Stefano, è il fungo "prugnolo", una prelibatezza tipicamente primaverile: a differenza del porcino, il prugnolo cresce tra aprile e maggio tra i rovi e i prugnoli (da cui il nome), ha un profumo intensissimo e un sapore delicato e persistente. È una vera rarità gastronomica perché la sua raccolta è difficile e limitata a poche settimane l'anno. Gli stand gastronomici propongono specialità a base di questo fungo selvatico, secondo un menù che ruota interamente intorno a questo pregiato prodotti: si possono assaggiare i crostini al prugnolo, fatti con fette di pane toscano e una crema o una trifolata di funghi; tagliatelle o tortelli fatti a mano e conditi con un sugo bianco di prugnoli per non coprirne l'aroma; le uova al prugnolo, con la classica frittata o l'uovo al tegamino, che si sposa perfettamente con il profumo del fungo. Durante i giorni della sagra la cittadina si trasforma in un mercato a cielo aperto in cu, oltre agli stand gastronomici, ci sono la mostra mercato in cui acquistare funghi freschi, tartufi, formaggi e prodotti dell'artigianato locale, e numerosi eventi collaterali, tra cui escursioni guidate nei boschi circostanti, raduni di auto d'epoca o spettacoli musicali serali. INFO: www.prolocopieve.it/sagra-del-prugnolo/.
SAGRA DELLE FRAGOLE – Carchitti, Palestrina, (Roma )- Una delle manifestazioni più attese nel Lazio, giunta alla sua 46ª edizione, in programma nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, con stand che offrono fragole fresche, dolci a tema e intrattenimento nel borgo. È un evento che celebra l'identità del territorio attraverso il suo prodotto simbolo: la fragola di varietà Clery, apprezzata per la sua dolcezza e il profumo intenso. Gli stand gastronomici offrono le classiche fragole con panna e dolci a tema; ci sono anche il mercatino artigianale e la tradizionale sfilata dei carri allegorici decorati con le fragole. Il programma include spettacoli comici, musica dal vivo, DJ set e un'area bimbi attiva per tutta la durata della festa. INFO: www.facebook.com/prolococarchitti.valvarino/.
SAGRA DELLA RICOTTA - Limina (Messina ) – Sabato 16 e domenica 17 maggio, in concomitanza con la festa di San Filippo d’Agira, protettore di Limina, il pittoresco centro agricolo situato in provincia di Messina, sulla sponda destra del torrente Agrò, festeggia la sua ricotta fresca e i prodotti tipici dei Monti Peloritani. Oltre alle degustazioni di ricotta calda e formaggi locali, sono previsti stand di artigianato e intrattenimento musicale. Partecipare alla sagra non significa solo conoscere un pregiato prodotto locale, ma a un vero e proprio rito che celebra la lavorazione artigianale del latte e un’esperienza sensoriale che porta il visitatore nel cuore delle tradizioni pastorali dei Monti Peloritani. Il momento centra e della festa è la "Zabbinata": lo spettacolo della preparazione dal vivo della ricotta nelle tipiche "quarare" (grandi pentoloni di rame). I pastori locali mostrano il processo di affioramento del siero, dal quale si ottiene poi la ricotta che viene poi servita ancora caldissima nelle tradizionali ciotole di ceramica o di legno, spesso accompagnata da una fetta di pane casereccio o "biscottata". Durante la Festa della Ricotta di Limina i visitatori hanno l’opportunità di partecipare a un laboratorio dimostrativo sulla produzione della ricotta e di assistere alle esibizioni di gruppi folkloristici e musicali che celebrano e mantengono vive le tradizioni locali. Il menù servito alla festa è un trionfo di sapori rustici, con ricotta proposta in mille modi: fresca, salata, infornata o mischiata con il siero (la cosiddetta zabbina), ma anche maccheroni al sugo conditi con una spolverata generosa di ricotta salata grattugiata. Non mancano i dolci tipici, dai cannoli siciliani alle cassatelle riempite al momento con crema di ricotta dolcificata.