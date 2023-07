Sagre: gli appuntamenti di gusto del weekend

Le sagre gastronomiche del secondo fine settimana di luglio portano con sé tanti buoni sapori e tante occasioni di divertimento per stare in compagnia di amici e familiari e, nello stesso, tempo, offrire grande soddisfazione al palato.

RASSEGNA MÜLLER THURGAU: VINO DI MONTAGNA, Cembra (Trento) – Il Müller Thurgau non è più solo un vitigno di nicchia: conosce ormai ampi consensi che lo portano ad essere protagonista di una bella festa, in programma da giovedì 6 a domenica 9 luglio, nel borgo trentino di Cembra. Il suo sapore leggero e fruttato ne fa il protagonista di un concorso enologico internazionale, ospitato a Palazzo Maffei; in questa occasione viene selezionato il migliore tra le decine presenti. Partecipano all’evento una cinquantina di vini e una decina di grappe in degustazione nelle sale del Palazzo. I vini vengono presentati a cura degli stessi produttori, assaggiati dal pubblico e quindi premiati da un’apposita giuria. A fare da corona all’evento ci sono momenti di enogastronomia, spettacoli, divertimento, trekking guidati, giri in elicottero, cene itineranti e folklore. Alcuni momenti della manifestazione sono a pagamento: il programma dettagliato e sono sul sito www.mostramullerthurgau.it.

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO, Usseglio (Torino) – I buoni sapori dei formaggi di montagna sono protagonisti della manifestazione in calendario da venerdì 7 a domenica 9, e poi nel weekend successivo 15 -16 luglio, per una manifestazione che anima queste vallate piemontesi con giornate all'insegna del gusto e della tradizione. I produttori provenienti da varie regioni d’Italia propongono degustazioni di formaggi e di altri prodotti tipici: ad accompagnare I formaggi d’alpeggio, alcune Dop del Piemonte e della Provincia di Torino, tra cui ad esempio la Fontina d’Aosta, Tête de Moine, i formaggi della Valle Camonica, caprini, Testun, Murazzano, Roccaverano, Castelmagno e molti altri. Non mancano anche altre tipicità locali come il Salame di Turgia, i Torcetti e le esposizioni di oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra le varie attività per adulti e bambini ci sono le degustazioni guidate, i laboratori didattici per imparare a fare il burro e il formaggio, e altro ancora. Informazioni: www.sagradellatoma.it.

FESTA IN ROCCA, Urgnano (Bergamo) – Appuntamento con la storia, oltre che con la buona cucina, presso il castello bergamasco di Urgnano: da giovedì 6 a domenica 16 luglio la Rocca Viscontea ospita dieci giorni di sfilate in costume, accampamento militare, mercatino medioevale, serate danzanti e qualche mistero da brivido. Le Aie della Rocca si trasformano in suggestiva area ristoro nella quale mangiare e bere in compagnia di giullari in costume, accompagnati da ritmi e musiche popolari. Il castello, visitabile in tutti i giorni della manifestazione, nei giorni del fine settimana ospita scontri d’arme nel fossato e la suggestiva rievocazione dell’assedio al castello, con lanci di frecce e palle infuocate. Le serate del 12 e del 14 luglio, sono invece dedicate al thriller, con il percorso “La Rocca del Mistero“, ispirato al romanzo “Il nome della rosa”; un vero “giallo” medievale al quale si assiste su prenotazione. C’è poi un ricco programma di spettacoli, tra cui esibizioni di falconeria, sfilate in costume, visite guidate e animate al maniero, il Palio dei quartieri, musica e molto altro. Informazioni: www.facebook.com/AssociazionePromoUrgnano.



SAGRA DEL PANSOTO, Fontanegli (Genova) – Sabato 8 luglio L'Unione Sporivta Fontanegli '74 organizza una bella occasione per assaggiare i tipici pansoti liguri, un tipo di pasta simile ai ravioli il cui ripieno è preparato nelle varietà di carne o di magro, da condire rigorosamente con la tipica salsa di noci. Ad accompagnare i pansoti ci sono la frittura di pesce con patatine e, per finire in dolcezza, il tiramisù. La serata è allietata da musica e balli. La festa prende il via alle ore 19.00. Informazioni: www.usfontanegli74.com.



SAGRA DELL'OLIVA DOLCE, Matraia di Capannori (Lucca) – Secondo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 luglio, con replica nel fine settimana successivo (14-15-16 luglio) con l’edizione 2023 della Sagra dell’oliva dolce di Matraia, giunta alla sua 47esima edizione. La manifestazione costituisce uno degli eventi storici e più gettonati della Piana di Lucca: nel corso delle serate della festa si possono assaggiare ottime specialità paesane, tra cui la zuppa alla frantoiana, farro, ottima carne alla brace, cinghiale in umido e molto altro ancora. Per informazioni: www.facebook.com/SagraOlivaDolceMatraia.

FESTA DEL PESCE E DELLO SPORT, Badesse (Siena) – Il borgo di Badesse, a poca distanza dalla celeberrima città turrita di Monteriggioni, dedica i tre weekend centrali di luglio alla tradizionale Sagra del Pesce. che quest’anno giunge alla sua 39esimaa edizione. Appuntamento dunque nel fine settimana 7 – 9 luglio, e poi ancora nei weekend 13 – 16 e 20-23 del mese, con ricchi menù a base di pesce e con tante deliziose specialità tra cui impepata di cozze, insalata di mare risotto alla pescatora, spaghetti allo scoglio, paccheri al ragù di moscardino, scialatielli agli scampi senza dimenticare l’immancabile cacciucco. Tra i secondi piatti sono da ricordare la spigola al forno la frittura mista, e le sarde alla brace, per ricordarne solo alcuni. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.30, mentre alle 21.30 prendono il via gli spettacoli musicali e il ballo. Informazioni: www.sagradelpesce.net

FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Fine settimana conclusivo, sabato 8 e domenica 9 luglio, per la Festa della Lavanda, un invito a trascorrere qualche ora in campagna immersi nella natura, tra filari di cespugli dai fiori viola, bianchi, blu e rosa, oppure nell’incantevole giardino delle salvie ornamentali e nel campo delle erbe aromatiche. Per l’occasione viene allestita anche una mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda, con collezioni di piante rare, di rose, agrumi e piante grasse, “accompagnate” da prodotti di artigianato di qualità. Ci sono anche le visite guidate per scoprire le caratteristiche di piante spesso sconosciute; i corsi di unguenti, di oleoliti e di tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), il concorso fotografico e quello di pittura. Si può anche assistere alla distillazione della lavanda con un piccolo alambicco e all’estrazione dell’olio essenziale. Chi ama la dolcezza può assistere, dalle ore 11.00 di sabato, a come viene realizzato un cioccolatino con ripieno di glassa alla lavanda. Non manca la cena a tema lavanda del sabato sera. I campi sono visitabili durante la settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00, al costo di 5€ L’ingresso alla festa, invece è gratuito. Informazioni: www.illavandeto.com.