Val d'Ega, Culturinarika: una rassegna per vacanze ideali sulle Dolomiti

Una vacanza ideale è quella che concentra un concerto , un invito alla tavola di grandi chef altoatesini, una serie di performance d'arte dal vivo e un percorso di mindfulness studiato per riappropriarsi di serenità ed equilibrio: succede in Val D’Ega dal 30 giugno al 27 luglio e si chiama Culturinarika , una rassegna nuova che unisce l’atmosfera della musica tra le cime del patrimonio Unesco delle Dolomiti e le acque turchesi del Lago di Carezza, le prelibatezze di 6 chef gourmet open air, le creazioni live di artisti e performers, e una serie di pratiche immersive della scienza Mindfulness, da provare in autonomia ai piedi del Latemar.

La rassegna inizia il 30 giugno 2023 con “Udite, Udite!”, lo speciale concerto dei Mainfelt, i divi del folk rock altoatesino, che si esibiranno sotto l’incanto del cielo puntellato di stelle nell’AstroVillaggio di Collepietra. Il secondo appuntamento si tiene il 16 luglio con uno spettacolo culinario sui prati vicini al maso Stadlalm a Nova Levante, tra Catinaccio e Latemar, dove 6 chef originari della Val d’Ega (Thobias Pardeller della malga Franzin Alm, Manuel Pichler del ristorante Tschein, Gregor Eschgfäller del ristorante gourmet Astra, Reinhard Daverda dell'hotel Pfösl e Manfred Kohler del ristorante Marions Grillstube) danno vita e gusto a “Chef’s Open Air”. Piatti creativi e raffinati, quattro antiche cucine a legna, ricette altoatesine e vini locali ed internazionali, deliziano la serata, mentre artigiani ed agricoltori metteranno “in tavola” ricette tradizionali fatte in casa e dal forno a legna sarà cotto il Schüttelbrot pane tipico della zona. Si comincia alle ore 12.

Il 27 luglio il nostro viaggiatore partecipa ad “Art becomes alive”, l’appuntamento in cui artisti altoatesini si esprimono realizzando dal vivo le loro opere nell’armonia della natura e dei paesaggi della Val d’Ega e al cospetto dei visitatori. Al mattino, dalle 10 alle 13, i due artisti Moritz e Patt creano opere in legno lungo il sentiero delle malghe, utilizzando gli elementi naturali. Alle 21, nella piazza di Nova Ponente, Alexa Brunner e Katharina Gschnell del collettivo di attori binnen-I usano suoni, luci e opere d'arte di artisti locali per creare una performance live senza pari, e il pubblico è invitato a partecipare attivamente.

Leggi Anche Alta Badia e bike: gli appuntamenti imperdibili

Fra un evento e l’altro la vacanza si snoda in escursioni a piedi sui massicci del Latemar e del Catinaccio, per raggiungere paesaggi incantevoli, da vedere secondo punti di vista differenti in base al sentiero scelto o alla vetta conquistata. E poi le fantastiche leggende delle Dolomiti, la tempesta Vaia, le storie di cacciatori e bracconieri sono i temi dei nuovi percorsi avventura per bambini e adolescenti nel magico mondo del Latemarium che hanno come obiettivo la conoscenza della montagna e della sua storia. Rappresentata su tre sentieri da installazioni, mappe, giochi audio e un'app, i ragazzi (o tutta la famiglia) sono chiamati a risolvere enigmi analogici e digitali. Con i punti raccolti si contribuisce alla riforestazione dei benefici boschi montani (www.obereggen.com).

Ufficio stampa

Ma la vera rigenerazione del nostro viaggiatore passa dall’altipiano Golfrion (1872 ml) nella località di Obereggen, e dal suo “Mindfulness Obereggen Park”, su un’altura dall’aria mistica in prossimità della stazione a monte della cabinovia Ochsenweid. L’idea, elaborata dalla società degli impianti, è stata sviluppata negli scorsi mesi dallo psicologo Thomas Bernagozzi e da Kuno Prey, professore nella facoltà di design ed arte dell’Università di Bolzano. Simbolicamente questo luogo, colpito dalla tempesta Vaia nel novembre 2018, racconta la resilienza e la rinascita possibile sempre. Lungo il percorso si lavora su 18 pratiche immersive attivabili autonomamente attraverso una APP gratuita col proprio dispositivo smartphone.

Per tutte le informazioni, sito internet: www.valdega.com.