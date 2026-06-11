Rosadira Bike Days: sulle Dolomiti stregati dalla bici

Da tutte e tre le località, Nova Levante, Nova Ponente e Obereggen, in ogni giornata dell’evento partiranno più tour di diversi livelli di difficoltà, che al rientro nel pomeriggio si concluderanno con un’atmosfera rilassata, musica dal vivo, workshop sulla tecnica di guida, la grande Bike Expo che inviterà a testare gli ultimi modelli dei marchi leader direttamente sul posto, e corsi di meccanica per acquisire conoscenze pratiche per la manutenzione della propria bici; poi brindisi e snack. I tour infatti sono pensati per soddisfare la parte più sportiva e competitiva e la parte più ludica dei partecipanti che intendono immergersi nella natura a contemplare l’Enrosadira, ovverosia l’arrossire delle rocce dolomitiche al tramonto, ballare al rifugio in quota e regalarsi il gusto dei piatti tipici dell’Alto Adige.