Rosadira Bike Days: sulle Dolomiti stregati dalla bici

© Ufficio stampa | Foto: Gabriel Eisath
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Week end lungo lontano dal turismo di massa, si fa sport o si ammira l’Enrosadiradi Nadia Baldi
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Se mi si chiede dove si riesca a pedalare per ore senza sentire la fatica direi senza dubbio nello scenario mozzafiato del Catinaccio e del Latemar Patrimonio Mondiale UNESCO: partiamo allora per il Rosadira Bike Days in programma dal 10 al 14 giugno 2026 in Val d’Ega (a 20 minuti da Bolzano) l’evento internazionale per mountain biker ed e-mountain biker che unisce tour guidati, workshop tecnici e piaceri gastronomici immersi nella natura unica del Lago di Carezza, del Catinaccio e del Latemar. Una volta scoperta la Val d’Ega, i bikers tornano regolarmente, perché ci si defila dal turismo di massa e si trovano condizioni ideali per la mountain bike, sia muscolare che elettrica; strade forestali in perfetta manutenzione che attraversano alpeggi da ammirare, o tracciati più tecnici adrenalinici.
Ogni giorno il nostro viaggiatore può scegliere cosa fare del programma diversificato fra tour guidati, sessioni di tecnica di guida, workshop di meccanica e, per i più piccoli, quali proposte ludiche prenotare, per poi concludere la giornata godendosi le numerose esperienze enogastronomiche della tradizione altoatesina.
Da tutte e tre le località, Nova Levante, Nova Ponente e Obereggen, in ogni giornata dell’evento partiranno più tour di diversi livelli di difficoltà, che al rientro nel pomeriggio si concluderanno con un’atmosfera rilassata, musica dal vivo, workshop sulla tecnica di guida, la grande Bike Expo che inviterà a testare gli ultimi modelli dei marchi leader direttamente sul posto, e corsi di meccanica per acquisire conoscenze pratiche per la manutenzione della propria bici; poi brindisi e snack. I tour infatti sono pensati per soddisfare la parte più sportiva e competitiva e la parte più ludica dei partecipanti che intendono immergersi nella natura a contemplare l’Enrosadira, ovverosia l’arrossire delle rocce dolomitiche al tramonto, ballare al rifugio in quota e regalarsi il gusto dei piatti tipici dell’Alto Adige.
Giovedì 11 ci si può registrare all’escursione per e-bike a Welschnofen, con percorso di 32 km piuttosto leggero, della durata di 5 ore o quello a Deutchnofen, più breve – 21 km in circa 3 ore e mezzo – oppure il tour fra Obereggen e Lavazè con 1000m di dislivello in 36 km; oppure in mountain bike il planet trail nel tour della Tana del lupo, media difficoltà, oltre 40 km con 1200 m di salita e 1500 di discesa, o il Tour Kohlern-Schneiderwiesen di media intensità, o ancora l’Escursione sul sentiero del Vajolet, 32km di percorrenze solo per ciclisti allenati.
Venerdì 12 i tracciati leggeri fra i quali scegliere sono il tour di Wuhnleger di 30km, il tour panoramico a Deutschnofen oppure la visita al roseto a Obereggen, mentre i medi sono il Tour di Völser Weiher della durata di 5 ore e mezzo su 46 km di pedalata tutta di gamba, o il bellissimo Tour di Jochgrimm, mentre per gli atleti veri e propri ci sarà il Percorso del labirinto di Latemar (53 km con 400 di salita e 1700m di discesa).
Sabato 13 si fa il giro del Latemar con il Tour ronda easy di 45km su e-bike oppure si va al lago di Carezza con le stesse due ruote assistite, oppure si può scegliere il Latemar ronda tour di media difficoltà o ancora sfidare se stessi nel Tour del sentiero Latemar Ronda difficile lungo 50 km con 1800m di discesa.
Per concludere ci sono altri tre percorsi difficili che, con le gambe giuste, vanno provati per non perdersi la bellezza dei paesaggi che attraversano: il Tour del sentiero Latemar Ronda, il Tour dei sentieri di Bolzano e il circuito di Weisshorn, tutti della durata di circa 5 intense ore.
Nell’occasione solo per domenica 14 giugno la Nigerstraße sarà riservata esclusivamente a ciclisti, escursionisti e famiglie dalle 8.30 alle 16; le funivie da Welschnofen e Tiers trasporteranno i visitatori in modo comodo fino al punto di partenza, e le locande lungo il percorso ingolosiranno fino a farci sostare qua e là.
Il viaggiatore che non va in bici, o non tutti i giorni, potrà appoggiarsi a tutti gli impianti di risalita della Val D’Ega già aperti per la stagione: potrà utilizzare seggiovie e cabinovie per raggiungere in quota i propri familiari ed amici ciclisti oppure per dedicarsi ad attività come il Mindful Latemar Dolomites ad Obereggen. Dalla stazione a valle, dove partono la storica seggiovia Oberholz – che aprirà sabato 6 giugno – e la cabinovia Ochsenweide – che aprirà sabato 13 giugno) il viaggiatore può incamminarsi lungo un sentiero a tappe, in grado di farlo rigenerare in un ambiente naturale immacolato, riducendo lo stress soprattutto quello da abuso di tecnologie e schermi. Inaugurato nell’estate 2023, il Mindful Latemar Dolomites è stato ideato e realizzato dalla società impianti Obereggen Latemar SpA come esempio di rinascita e resilienza del luogo, colpito dalla tempesta Vaia nel novembre 2018. Lungo il percorso le 18 pratiche immersive si attivano autonomamente attraverso una APP gratuita.
Il Rosadira Bike Days si chiuderà domenica con una serata conviviale in una malga, accompagnata dalle specialità gastronomiche altoatesine. Ma ogni sera ci sarà uno spettacolo, quello del Catinaccio e del Latemar che si tingono di rosso al tramonto, una magia che non ha eguali per l’atmosfera sognante che si genera intorno al viaggiatore. Altre info su www.eggental.com