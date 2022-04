Roma: Paola Salomè e “La gioia di vivere a colori”

L’esposizione ha luogo da giovedì 21 a venerdì 29 aprile presso la Galleria La Pigna, Palazzo Maffei Marescotti, a cura del critico e storico dell’arte Leonarda Zappulla- La rassegna si propone di trasmettere al pubblico un messaggio di positività e amore per la natura e per la vita in un momento storico segnato da vicende tristi e dolorose.

L'esposizione di Paola Salomè

vuole essere uno spunto per risvegliare gli animi intorpiditi dal grigiore dei giorni del lockdown e dalle preoccupazioni di queste ultime settimane segnate dall’escalation della guerra in Ucraina. La vivacità dei colori, la fluidità delle linee, il senso di libertà emanati dalle opere dell’artista sono esaltate dalle campiture di grande respiro, che trasmettono una magia delicata attraverso la quale ciascuno può trovare un senso di pacificazione e di armonia con l’universo.

“L'amore per ogni istante della vita mi porta ad esprimere con passione sentimenti ed emozioni. Ed è così che vorrei fosse vissuta la mia arte... assaporando intensamente il profumo dei miei colori.” dice Paola Salomè “Le mie opere riflettono la gioia di vivere partenopea, con colori come il giallo che trasmette luce, il verde della natura, l’azzurro del mare… le mie opere nascono dagli stati d’animo. Cerco di rappresentare l’amore verso tutto, verso la vita, la famiglia, i figli”.

La mostra è curata da

Leonarda Zappulla

, critico e storico dell’arte: “Il linguaggio pittorico di Paola Salomè trae ispirazione dalla realtà, rivelando il vivo desiderio dell’artista di rappresentare la natura irradiata dalla luce della vita. Dalla visione dei suoi dipinti emerge una folgorante energia positiva: l’uso di cromie brillanti e intense caratterizza la sua produzione, costituita da opere in cui il dato reale è solo un punto di partenza da cui sconfinare per dare libera espressione all’estro creativo, che permette all’autrice di rappresentare il vero in maniera spontanea ed istintiva assolutamente sua e immediatamente riconoscibile”.“A partire dall’impostazione coloristica sino a giungere a quella spaziale, le opere della Salomè sono esempi di una ricerca stilistica volta a raffinare il tratto, con lo scopo di dar vita ad un linguaggio essenziale dato per sovrapposizioni che rimandano all’arte pop ma con un’accezione romantica del tutto italiana. Con consapevolezza l’artista dà ritmo alle opere seguendo il flusso della sua immaginazione e delle proprie emozioni, lontana da stilemi o accademismi. Hanno così origine opere in cui le forme essenziali vengono cristallizzate in un’atmosfera sognante: realtà e fantasia non sono entità contraddittorie, bensì coordinate e coesistenti”.

Paola Salomè fa parte del progetto “I Narratori del Nostro tempo”:

Vittorio Sgarbi

ha commentato la sua opera affermando: “Paola Salomè è un’artista post naïf, questo vuol dire che la sua naïveté non appartiene ad un filone, ad un genere che è quello della favola, quello del racconto di un luogo dove tutto è come nel mondo infantile […] Ecco allora i suoi riferimenti a Chagall, a Gauguin, a Kandinskij, che sono classici moderni che non impongono regole, misure e mestiere, ma semplicemente stati d’animo espressi con una grande purezza”.

“La Gioia di vivere a Colori” , personale di Paola Salomè, è visitabile alla G

alleria La Pigna - Palazzo Maffei Marescotti,

dal 22 al 29 aprile 2022

giovedì 21 aprile dalle 17:00 alle 20:00.

Via della Pigna 13 - Romanei seguenti orari: dalle 15:00 alle 19:00 (lun. - ven.) sabato dalle 10:00 alle 13:00. Vernissage esclusivamente su invito