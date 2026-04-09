Roma: tre giorni con Il Festival del Verde e del Paesaggio

- Mangiare il paesaggio - Il cibo racconta territori, economie e culture perché mangiare non è solo nutrirsi, è una pratica quotidiana che costruisce relazioni. il Festival esplora il legame tra città e campagna, tra scelte alimentari e paesaggio, attraverso incontri e degustazioni. La tavola è uno degli ultimi spazi in cui possiamo ancora fermarci davvero, attraverso il semplice gesto di sederci insieme. Mangiare è anche condividere tempo, attenzione, relazione: Basta sedersi allo stesso tavolo, guardarsi in faccia e lasciare che il cibo faccia quello che sa fare meglio: creare legami.