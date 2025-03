A Riccione la primavera si colora di musica e di eventi

MUSICA IN PRIMO PIANO - Dal 19 aprile al 3 maggio 2025, la città punta sulla grande musica, proponendo un viaggio tra cantautorato, jazz e atmosfere internazionali, in una fusione perfetta tra luoghi iconici e artisti di altissimo livello. Ad aprire i grandi appuntamenti in musica è Ermal Meta con il “Concerto di primavera” in trio acustico che, il 19 aprile alle 21, porterà sul palco del Palazzo dei Congressi la profondità della sua scrittura e l’intensità della sua voce. Il cuore pulsante del palinsesto è rappresentato dal nuovo format “Viva Riccione Jazz”, rassegna di tre live promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con l’associazione musicale Gaspare Tirincanti. Il primo appuntamento, in programma la domenica di Pasqua (20 aprile, ore 18) in piazzale Ceccarini, vedrà protagonista Sergio Cammariere Quintet in concerto, un evento a ingresso libero. Viva Riccione Jazz prosegue il 24 aprile alle 21, con il giovane pianista e compositore brasiliano Amaro Freitas (ingresso libero). Il terzo appuntamento è fissato per il 27 aprile (ore 21) sotto la suggestiva piramide del Cocoricò, dove si esibirà Enrico Rava in quintetto in “Fearless Five” (ingresso a pagamento). Chiude il palinsesto musicale Edoardo Bennato che, il 3 maggio, porterà a Riccione l’anteprima assoluta del suo nuovo tour “Sono solo canzonette” (piazzale Ceccarini alle 18, ingresso libero).