Reggia di Venaria: la meraviglia sul far della sera

Dopo la lunga pausa dovuta al lockdow, la Venaria Reale, splendida dimora dei Savoia alle porte di Torino , è tornata da qualche settimana ad accogliere i visitatori e ora cambia orario con l’iniziativa “La Meraviglia sul far della sera”: dal 4 luglio al 16 agosto, la Reggia , i Giardini e la mostra “ Sfida al Barocco ” sono visitabili anche in orario serale. L’esperienza è resa ancor più suggestiva da una serie di concerti e da un cartellone di iniziative particolarmente suggestivo.

Il complesso della Venaria Reale apre dunque ai visitatori dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 22.00, il sabato dalle 10.30 alle 22.00 e la domenica dalle 10.30 alle 18.30. Da venerdì 10 luglio fino a Ferragosto tutti i venerdì e i sabato sera è in programma una rassegna di spettacoli in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via Maestra, nei quali si alternano momenti musicali e di teatro, con performances artistiche e circensi, nelle quali i visitatori sono guidati nell’esplorazione dei magnifici Giardini della Reggia, alla scoperta di suggestivi scenari animati da numerosi artisti.

Gli spettacoli si articolano in quattro momenti, sempre ambientati negli stessi luoghi dei Giardini, con proposte rivolte a pubblici diversi, ad esempio i bambini o gli appassionati di danza. Tutte le animazioni sono comprese in ogni tipologia di biglietto di ingresso. Naturalmente è sempre possibile visitare il piano nobile della Reggia, lasciandosi affascinare dai maestosi ambienti barocchi illuminati dalla suggestiva luce del crepuscolo, oltre alla Scuderia Grande che ospita il Bucintoro dei Savoia, una fastosa imbarcazione ricoperta d’oro, utilizzata dai reali per i loro spostamenti sul fiume, e la Citroniera, incantevole ambiente nel quale è ospitata la mostra “Sfida al Barocco”, non si deve perdere una passeggiata nel sontuoso ambiente della Galleria Grande, tra specchi e decori, per un vero tuffo nei fasti della Corte.

Il relax e il divertimento continuano con la possibilità di concedersi un inconsueto aperitivo al raffinato Caffè degli Argenti, oppure nel suggestivo Patio dei Giardini e presso Cascina Medici del Vascello, in coincidenza con gli spettacoli.

Infine, per la gioia degli appassionati di fitness all’aperto, i giardini della reggia ospitano, tutti i mercoledì alle 19 dall’8 al 29 luglio alle ore 19, lezioni di gruppo di allenamento funzionale e power yoga, per gruppi da sette a quindici persone, sotto la guida di una personal trainer professionista.

“Appena abbiamo potuto riaprire al pubblico”, commenta la Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Paola Zini, “forte è stata l’esigenza di mettere a disposizione della comunità e del mondo dello spettacolo la straordinaria risorsa ambientale, storica e paesaggistica dei nostri Giardini. La risposta è stata entusiasmante ed oggi, grazie al grande lavoro di sintesi di Piemonte dal Vivo, siamo particolarmente orgogliosi di offrire un cartellone di eventi così ricco e vario, anche in orario serale, in un contesto così emozionante”.

È indispensabile prenotare in anticipo la visita sul sito della Venaria Reale (www.lavenaria.it/), sul quale si trovano anche tutte le informazioni sulle opportunità di visita e sulle diverse iniziative per i mesi estivi.