Ravenna: l'arte del fumetto al Coconino Fest

La manifestazione è iniziativa della casa editrice

Coconino Press Fandango,

Gipi, Davide Reviati, Vincenzo Filosa, ZUZU, Mara Cerri, Chiara Lagani e

Giovanni Truppi,

in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Il ricco programma di eventi porta in città alcune delle autrici e degli autori più amati e rappresentativi del fumetto contemporaneo, tra cuialtri ancora, protagonisti di incontri aperti al pubblico. È prevista la presenza di altri artisti, tra cui il cantautorepronti a confrontarsi e raccontare le loro opere.

Il festival si propone anche come occasione per riflettere sulle molteplici forme e sulle prospettive del fumetto, nell’anno in cui si è registrato un nuovo boom di graphic novel e manga, che secondo i recenti dati dell’Aie (Associazione italiana editori) hanno conquistato in Italia 9 milioni di lettori e si sono definitivamente affermati nelle librerie.

Coconino Fest

venerdì 1° luglio alle ore 19

“Nella contea di Coconino”

prende il via ufficialmentecon l’inaugurazione della mostra antologica, nella quale vengono esposte le opere di sei tra gli autori più noti e rappresentativi, pubblicati dalla casa editrice: Altan. Davide Reviati, Mara Cerri e Chiara Lagani-L’amica geniale a fumetti, Vincenzo Filosa, ZUZU, Otto Gabos. A ciascun autore è dedicata una stanza del percorso espositivo, mentre nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy 12, Ravenna), sede della mostra, sono presenti opere e tavole originali. La mostra è visitabile fino al 31 luglio.

La sala incontri e il cortile esterno di Palazzo Rasponi dalle Teste nel corso delle tre giornate del festival sono anche teatro di eventi e performances con altri autori di Coconino Press, pronti a raccontare le proprie opere a fumetti e dialogare con interpreti di altre arti.





Sabato 2 luglio,

all’Hana-Bi Spiaggia 72 di Marina di Ravenna, a partire dalle ore 21 è in programma una serata speciale “Sound and Vision”, a suon di fumetti con gli artisti della casa editrice Coconino Press. In apertura la proiezione dei cortometraggi di Gipi, autore tra i più noti e amati del fumetto italiano e internazionale, qui nelle vesti di regista. A seguire un DJ Set a cura di DJ Gonfalone AKA Ratigher, Dr. Pira e i resident DJ dell’HANA-BI. Con i visual più belli del mondo, un live painting di autrici e autori che renderanno omaggio alla storica striscia di Krazy Kat e tante altre sorprese.

Coconino Press

, nata a Bologna nel 2000, è la casa editrice che ha fatto conoscere in Italia i capolavori internazionali del romanzo a fumetti o “graphic novel” e che ha contribuito al tempo stesso a scoprire e lanciare diversi autori italiani di talento, oggi star internazionali. Il nome della casa editrice deriva dalla contea di Coconino, nello Stato americano dell’Arizona, teatro delle fiabesche e ironiche avventure di “Krazy Kat” di George Herriman, uno dei primi capolavori del fumetto di inizio ’900.

Informazioni: www.coconinopress.it/coconino-fest-2022/