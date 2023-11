Puglia, Fasano: il Natale è dedicato al mondo degli animali

“Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”: nel centro storico un percorso di luminarie e installazioni artistiche all’insegna dell’inclusività

“Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” propone cinquanta installazioni luminose giganti che popolano le vie del centro storico con orsi polari, pinguini, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle, pavoni, canguri, cammelli, leoni e altro ancora, per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di Fasano , il più grande parco zoologico del Paese e il secondo in Europa, a cui è legato indissolubilmente il nome della cittadina pugliese.

La cittadina di Fasano , in provincia di Brindisi, trasforma le luminarie delle Feste in una collezione di sculture luminose per una mostra a cielo aperto a tema “animali”.

“Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”:, un percorso di luminarie inclusivo e accessibile.

Le strade cittadine si popolano di un vero e proprio spettacolo di luci e colori, visitabile gratuitamente tutti i giorni, trasformandosi in una giungla urbana grazie a vere e proprie opere d’arte giganti. Si possono ammirare dal 18 novembre, giorno dell’evento di accensione, fino al 13 febbraio 2024. Questo allestimento unico nel suo genere comprende anche in Piazza Ciaia un albero di Natale alto 16 metri e popolato anch’esso da luminarie a forma di animali. Un’installazione luminosa diffusa, realizzata con lampadine Led a basso consumo energetico, per una indimenticabile immersione nell’atmosfera natalizia.

Oltre alle tradizionali luminarie natalizie che adornano strade e piazze della città, è possibile ammirare le immagini di opere di arte sacra legate al mondo degli animali proiettate sulle facciate delle principali chiese cittadine, dai volatili delle “Storie di San Francesco, Predica agli Uccelli” di Giotto, agli animali dell’Arca di Noè raffigurati in diverse miniature medievali, e ai cammelli dell’“Adorazione dei Magi” sempre di Giotto. L’intero progetto è orientato all’accessibilità anche per ciechi e ipovedenti, grazie a quadri tattili delle opere proiettate, a modellini 3D che riproducono in scala le sculture luminose degli animali e alla traduzione delle immagini in descrizioni audio multilingue, per un esempio virtuoso di percorso di luminarie e videoproiezioni urbane inclusive.

L’iniziativa “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” fa parte del più ampio progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, per celebrare questo anniversario speciale attraverso una programmazione della durata di circa 6 mesi che prevede eventi culturali e artistici, progetti didattici per le scuole primarie del territorio e una conferenza-studio a tema zoologico.

Il progetto, promosso dal Comune di Fasano, è ideato da Euforica Aps e realizzato da Paulicelli Srl SB, azienda storica pugliese specializzata nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche, in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari di Fasano e la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Lo Zoosafari di Fasano è stato inaugurato il 25 luglio 1973, nato dal sogno di Gianmatteo Colucci, fasanese amante della natura e degli animali, e progettato assieme al documentarista RAI, Angelo Lombardi. Il parco zoologico è diventato gradualmente un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali. Oggi lo ZooSafari di Fasano è il più esteso parco faunistico in Italia, secondo in Europa e uno dei più apprezzati per la varietà di animali ospitati e di habitat rappresentati nei 140 ettari di superficie.



Informazioni e programma degli eventi online su: www.theworldofanimals.it/

Per verificare le giornate di apertura dello Zoosafari di Fasano durante le feste natalizie visitare il sito: https://zoosafari.it/