Pitti Taste: il meglio per il gusto si trova a Firenze

Taste è al tempo stesso una piattaforma di business e un contenitore di tendenze e idee sulla scena culinaria contemporanea, diventato di edizione in edizione sempre più un evento di riferimento. I food lovers trovano Taste Tour, un vero e proprio viaggio alla scoperta e all’assaggio dei prodotti di circa 380 aziende, selezionate tra le migliori produzioni di nicchia e di eccellenza provenienti da tutta Italia. Anche a questa edizione il percorso si presenta arricchito con l’area allo spazio Alcatraz. C’è poi Taste Tools, con una selezione di 14 brand con i loro oggetti di food & kitchen design, capi di abbigliamento, attrezzature tecniche e proposte innovative per la cucina. I prodotti esposti nel percorso di degustazione possono essere acquistati nel Taste Shop, al Piazzale Gae Aulenti.



Un approfondimento è dedicato al “Pianeta Pane” con i laboratori dei maestri panificatori, le tavole di chef stellati, le bakery di tendenza. Pitti Taste celebra un cibo antico e sempre nuovo, con il suo valore sociale, di condivisione e aggregazione. Ci sono fornai all’opera, con laboratori e pane fresco sfornato più volte durante i giorni della manifestazione, e ancora presentazioni e conversazioni, perché il pane è nutrimento e tradizione, puro piacere e innovazione, esercizio di stile e rivendicazione democratica. Il pane si fa anche amico dei piccoli, con il laboratorio per bambini “Mani in pasta”, in programma sabato 9 marzo, alle 10.30 a due passi dalla sede di Taste, presso la Buonerìa: qui 20 piccoli chef hanno l'opportunità di creare il proprio pane e di infornarlo come dei veri professionisti.



Infine c’è Taste Events, con lo spazio al Teatro dell’Opera di Firenze che si trasforma in palcoscenico per un ricco programma di appuntamenti, tra cui conversazioni, presentazioni di libri, degustazioni e altro. Il foyer del Teatro è anche la cornice in cui si svolgono i Taste Rings, infuocati dibattiti con i protagonisti del mondo del cibo, chiamati a sfidarsi sui temi più caldi della cucina contemporanea. Moderatore d’eccezione, come di consueto, è il Gastronauta Davide Paolini.



Infine, torna anche FuoriDiTaste, il Fuori Salone che, con un ricco programma di eventi del gusto, coinvolge l’intera città per tutta la settimana del salone. I luoghi più iconici di Firenze si animano con cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli e performance, talk e nuovi modi di interpretare il food. Il calendario completo degli eventi di Taste e FuoriDiTaste è online sul sito www.pittimmagine.com.