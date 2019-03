Franciacorta: grande festa tra le vigne, con i potatori

Molti, ed inconsueti, gli eventi che faranno da contorno alla competizione fra i migliori potatori italiani e che permetteranno di trascorre, a grandi e piccoli, una piacevole giornata all’aperto.



Rivoluzione tra le viti - A ideare e organizzare per la prima volta in Italia questo evento sono Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, che hanno messo a punto un metodo di potatura che rende le viti più forti e longeve, e lo hanno esportato con successo in tutto il mondo. La potatura delle viti è infatti uno dei compiti più difficili e delicati del vignaiolo: da essa può dipendere la salute, la robustezza e la durata delle piante e di conseguenza la produzione e la qualità dei vini. A ospitare la prima edizione del Festival sarà appunto la Franciacorta, fra le più pregiate zone vitivinicole italiane, dove alcune aziende come Bellavista hanno sposato il metodo rivoluzionario di potatura di Simonit e Sirch.



Una gara tra potatori - Il Contest è aperto a tutti coloro che vorranno mostrare le proprie abilità in una competizione che premierà accuratezza dei tagli e velocità. Vi prenderanno parte 120 potatori, che disputeranno gare individuali e a squadre. La giuria, che decreterà i migliori classificati nelle varie categorie, sarà costituita da tecnici Simonit&Sirch e da due noti esperti internazionali di potatura, Raymond Favez (nominato Re della potatura alla Festa dei Vignerons di Vevey, in Svizzera, del 1999, in carica da 20 anni) e Philippe Kuntzmann (per oltre 10 anni responsabile della Sezione malattie del legno della vite alla stazione di Colmar in Alsazia dell’IFV, Istituto Francese della Vigna e del Vino, il centro nazionale di riferimento per la ricerca e la divulgazione in viticultura).Il campo gara sarà il vigneto Le Brede di Erbusco ai piedi di Villa Lechi, una delle più scenografiche ville della Franciacorta.



La gara in diretta - Il Pruning Contest sarà il cuore di una giornata dedicata al “saper fare in vigna” aperta - con ingresso gratuito – a tutti, potatori, famiglie, amici e appassionati. Speaker della gara, che inizierà alle 9, sarà Federico Quaranta, noto autore e conduttore del programma radiofonico Decanter su Radio 2 e conduttore di Linea Verde su Rai 1, da sempre impegnato nella difesa e valorizzazione dei prodotti e dei saperi dell’agricoltura italiana. Il pubblico potrà osservare da vicino i concorrenti intenti a potare le piante.



La Franciacorta in elocottero - A fare da contorno al Pruning Contest, musica, bancarelle a tema e una serie di attività collaterali legate al mondo agricolo, fra cui laboratori con artigiani intenti ai loro mestieri tradizionali. Saranno presenti fra gli altri un pastore con il suo gregge, lo scultore del legno Marco Mottetta alias Ul Barba, produttori artigianali. Il pubblico potrà assistere alla spettacolare performance di taglio con ascia, sega e motosega dei boscaioli Mattia Berbenni e Michael Del Pin, a dimostrazioni di dendrochirurgia (operazione con cui si procede a "operare” le viti malate) e di lavori con trazione animale in vigna con cavalli, a prove di legatura delle viti manuale e a macchina. Sarà fra l’altro possibile vedere dall’alto il dolce paesaggio franciacortino a bordo dell’elicottero dell’alpinista Simone Moro, che farà brevi voli con partenza vicino al campo di gara, e si assisterà alle acrobazie di Luca Tombini, campione del Mondo di Bike Trail.



Viticoltura per bambini - Sotto i portici di Villa Lechi saranno allestite postazioni dove degustare Franciacorta e food, mentre ai più piccini sarà riservato un angolo del vigneto con le teste dei filari contrassegnati da gigantesche matite colorate, dove verranno organizzati giochi e attività, come il Battesimo della sella in groppa agli asinelli e la decorazione di casette per gli uccellini in collaborazione con la Lipu di Brescia. Per loro, in programma il “Wannabe a pruninguy”: ciascun bambino sceglierà una barbatella di vite e la pianterà, contrassegnandola con il suo nome e la data, dando vita a un vigneto simbolico, di buon auspicio per il futuro.



Per maggiori informazioni: www.festivaldelpotatore.it