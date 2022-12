Piemonte: torna Presepi sull'acqua a Crodo

In Polonia per scoprire il Natale più dolce

Crodo e le sue frazioni di montagna ospiteranno un percorso di magia ed emozioni tra quasi sessanta presepi, come sempre curatissimi nei particolari con le nuove installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, di Presepi sull'acqua. Tutte avranno un comune denominatore: l'acqua di fontane, antichi lavatoi e rii. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate sette edizioni della manifestazione piemontese ha richiamato un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio di Crodo e delle sue caratteristiche frazioni e che anche quest'anno caratterizza l'evento in programma fino all'8 gennaio 2023.

Di sera è meglio - L’evento sarà sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carica di suggestione la visita lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d'altitudine dell'Alpe Foppiano, immersa in una cornice naturale incantevole. Il percorso può essere effettuato interamente a piedi (per i più allenati) oppure attraverso alcuni tratti in auto e poi, tra borghi e frazioni, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali, in una vera e propria "caccia al presepe", anche attraverso le escursioni guidate con accompagnatori naturalistici e con minibus.

Meraviglie ambientali - Una gita a Presepi sull'acqua diventa anche occasione per scoprire le meraviglie ambientali della Valle Antigorio e le eccellenze gastronomiche racchiuse come tesori tra le vette: immancabile dunque una sosta nei ristoranti locali, in grado di proporre deliziosi piatti gourmet a km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto, tra formaggi d'alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità. Strutture ricettive accoglienti, centri benessere e il vicino polo termale di Premia completano l'offerta del territorio.

Per maggiori informazioni: www.crodoeventi.it