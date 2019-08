Piemonte: spazzacamini dal mondo a Santa Maria Maggiore

Un mestiere duro e antico, quello dello spazzacamino , oggi protagonista di un evento unico al mondo in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo: dal 30 agosto al 2 settembre infatti, più di 1000 spazzacamini arriveranno a Santa Maria Maggiore in provincia di Verbania (Piemonte) in occasione della 38a edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Più di mille spazzacamini, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali (tutti neri, tranne per la delegazione olandese, che si differenzia da sempre con la propria divisa di un candido bianco), tornano in Italia da tutto il mondo: scelgono una particolare valle italiana, la Val Vigezzo, la valle degli spazzacamini, appunto.



Da tutto il mondo - Germania, Svizzera, Finlandia e Svezia le nazioni più rappresentate nella grande sfilata di domenica 1 settembre (previste anche corse speciali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e da Locarno per raggiungere Santa Maria Maggiore senza problemi di traffico e parcheggio), ma gli uomini neri arrivano abitualmente anche dai Paesi dell'est Europa, così come da quelli scandinavi, da Stati Uniti, Giappone e Russia.



Il Museo dello spazzacamino - Dalla Valle Vigezzo generazioni di emigranti spazzacamini partirono lungo i sentieri che portavano verso Francia, Germania, Austria ed Olanda e i loro sacrifici furono enormi. Nel 1800 lo sfruttamento dei bambini fu una delle pagine più drammatiche di questo rapporto tra uomo e fuliggine. Tradizioni, storie autentiche e dai risvolti a volte tremendi che possono e devono essere riscoperte (anche grazie alla visita al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, che ogni anno accoglie più di 10.000 visitatori), colori e profumi di un tempo, un salto nel passato ed anche nel futuro di un mestiere importante e oggi tutelato.



L’evento clou - A Santa Maria Maggiore domenica 1 settembre dalle 10 in poi si terrà l’evento clou dell’intera manifestazione: tra le vie e piazze di Santa Maria Maggiore la scenografica sfilata di oltre mille spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi folcloristici e numerose bande musicali. I tetti delle abitazioni di Piazza Risorgimento e Piazza Gennari si popoleranno di spazzacamini che, con i vecchi attrezzi, rievocheranno i rüsca di un tempo nel lavoro di pulitura del camino e nell’aria riecheggerà il Taròm, il gergo dello spazzacamino.



