Piemonte: ad Alessandria la due giorni dedicata al fumetto

racchiuderanno uno scorcio della Terra del Sol Levante, accompagnati dalle pagine dei fumetti, la cosiddetta “”. L’edizione 2022 è prevista per i giorni; gli orari della manifestazione sono dalle 10 alle 19, entrambi i giorni.- Il festival è realizzato da appassionati per gli appassionati, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo della "nona arte" e del gioco. 40mila metri quadrati di esposizione tra. ALEcomics unisce i mondi di illustrazione, gioco e musica, offrendo contenuti di carattere culturale e dal forte richiamo internazionale. Durante i due giorni di festival è possibile incontrare grandi ospiti, assistere a spettacoli e concerti e prendere parte a laboratori, workshop e conferenze in un fitto programma di eventi.sarà la Special Guest di sabato 3 Settembre alle 17. La Regina delle sigle animate torna in Cittadella con un magico show e le sue indimenticabili canzoni.Domenica 4 settembre alle 18 saranno di scena i, con la loro dirompente carica di energia e amabile irriverenza.- Fulcro della manifestazione ALEcomics è la fiera-mercato, che ospiterà le, ma anchelegato al mondo della “nona arte”, dell’animazione e del gioco. Oltre alla parte commerciale sono presenti svariate attività, come contest dei Cosplay, le presentazioni delle novità editoriali dell’anno, una sessione di incontri/firme con Ospiti e Autori di fama mondiale, dibattiti e incontri con artisti di fama internazionale. La mascotte del festival sarà l'in abiti da monaco, magistralmente illustrato da Giorgia Lanza nel manifesto.Per maggiori informazioni: www.alecomics.it