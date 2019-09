Pesaro, palcoscenico della più gustosa cucina italiana

Il Festival della Cucina Italiana è itinerante: negli anni passati è stato ospitato a Cesenatico, Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna. Nelle ultime tre edizioni è stato ospitato a Pesaro, segnando fino a 80mila presenze.



Prelibatezze - Nella tre giorni a Pesaro si potranno assaggiare squisite proposte, tipiche specialità della cucina del Bel Paese: il gran fritto dell’Adriatico, la polenta Taragna della Lombardia proposta con i funghi Cardoncelli pugliesi, dalla Sicilia non mancano arancini e cannoli, così come dalla Romagna arrivano gli arrosticini fatti a mano e la speciale porchetta di allevamento locale, insaporita e cotta alla brace direttamente dai pastori. E ancora, le Mariette artusiane, fedeli custodi della tradizione del gastronomo Pellegrino Artusi, sono alle prese con la pasta fatta mano delle lasagne e con i condimenti di orecchiette e tortellini; senza dimenticare il caffè d’autore, come quello verde, celebre per le sue proprietà antiaging.



Mixology - Ampio spazio sarà riservato alle bevande con un’isola dedicata a vini e champagne, un’altra alle birre artigianali. E per gli amanti della mixology d’avanguardia, di scena ci sarà uno dei più affermati bartender, Charles Flamminio, mago dei cocktail. Insomma, un Festival che come al solito punta sulla più grande qualità, ma accessibile a tutte le tasche, che in questa diciannovesima edizione fa una precisa scelta di campo concentrandosi esclusivamente sui cavalli di battaglia che hanno contraddistinto le passate edizioni.



Per maggiori informazioni: www.festivaldellacucinaitaliana.it