Perugia: 25 anni con Eurochocolate

La manifestazione, che gode del patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia, della Camera di Commercio di Perugia, e di ICCO (International Cocoa Organization) e Fairtrade Italia, propone nel corso della sua edizione 2018, numerosissime iniziative, attrazioni e personaggi con i quali ripercorrere alcuni tra i momenti più significativi della sua storia.



Tra le attrazioni più notevoli c’è un’originale installazione a forma di scatola di cioccolatini, lunga ben cinque metri, collocata sul palco di Piazza IV Novembre, con bel 25 prelibatezze assortite realizzate con cioccolato bianco, al latte, gianduia e fondente, costruita in collaborazione con il ChocoScultore Andrea Gaspari e firmata ODStore: l’opera vuole ricordare che Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! Tutti i giorni, dalle ore 9 alle 20 e il sabato fino alle ore 23, si possono infatti ripercorrere in un simpatico gioco i principali eventi che hanno fatto la storia della manifestazione. Per i partecipanti ci sono golosi prodotti in omaggio.



I bambini sono grandi protagonisti della kermesse: per loro ci sono degustazioni, laboratori di pasticceria e visite guidate per imparare come nasce il cioccolato pregiato e quali sono i Paesi produttori di cacao nel mondo. I percorsi pensati appositamente per loro sono quattro: A lezione di cioccolato con Icam, Equoscuola: il cioccolato equo e solidale con Icam, ChocoCake Design e ChocoPasticceri per un giorno.



Per tutti sono in programma quotidianamente degustazioni, corsi e laboratori: segnaliamo in particolare la gara MasterChoc, competizione tra aspiranti pasticceri chiamati a sfidarsi nella preparazione di golose ricette, e il laboratorio di cioccolateria, riservato ai bambini delle scuole primarie. Tutti i giorni al Centro Servizi G. Alessi, si svolgono tanti appuntamenti dedicati agli amanti della pasticceria amatoriale per imparare a realizzare facili ricette sotto la guida di esperti pasticceri e docenti. La partecipazione è gratuita.



Le prime edizioni di Eurochocolate hanno proposto un appuntamento golosissimo che ha caratterizzato l’intera manifestazione: Cioccolatomania, un corso di degustazione guidata condotto dai più importanti cioccolatieri e da giovani talenti che poi sono diventati delle star. Quest’anno hanno confermato la loro presenza a Perugia, l’artigiano del cioccolato torinese Guido Gobino, Andrea Slitti, uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo, Pierpaolo Ruta, ambasciatore nel mondo del cioccolato di Modica e Alessio Tessieri, fondatore di Noalya - Cioccolato coltivato da degustazione e per professionisti. Ci sono anche Enric Rovira, estroso cioccolatiere catalano, Gianluca Franzoni, Presidente e fondatore di Domori, e Cecilia Tessieri, prima donna a ricoprire nel mondo il ruolo di maître chocolatier. Gli incontri, riservati a un massimo di 50 partecipanti, si tengono alle ore 18 presso il Centro Camerale G. Alessi, in via Mazzini 20, nel centro storico, con partecipazione gratuita, previa prenotazione attraverso il form on line al seguente indirizzo: www.eurochocolate.com/cioccolatomania.



Confermato anche il tradizionale appuntamento con le “Sculture di Cioccolato”, in programma domenica 21 Ottobre, nelle classiche postazioni in Corso Vannucci, Piazza IV Novembre e Piazza Matteotti: quattro blocchi di cioccolato Perugina da 11 quintali l'uno si trasformano in deliziose opere d'arte nella spettacolare esibizione live degli Scultori di cioccolato, impegnati nel produrre la più bella torta di compleanno di Eurochocolate.



Tra gli special event della 25esima edizione segnaliamo la mostra di fotografia con gli scatti di Simone Casetta, storico fotografo ufficiale della kermesse, che ne ripercorre i momenti più spettacolari e curiosi, visitabile tutti i giorni dell’evento dalle ore 10 alle 19, presso la Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori, in Corso Vannucci 19; la festa di compleanno di Eurochocolate, in calendario per martedì 23 ottobre alle ore 11 in Piazza IV Novembre: per l’occasione, tutti coloro che festeggiano i 25 anni o le nozze d’argento sono invitati a scrivere a correvalanno@eurochocolate.com, e a spegnere insieme le 25 candeline di una speciale maxi torta cioccolatosa.



Tra le novità dell'edizione 2018 anche gli “Sweet Moments”, secret event che prendono vita quando e dove meno il pubblico se lo aspetta: ad annunciarli un messaggio veicolato sulle piattaforme social del Festival che ne anticipano di poco lo svolgimento.



Come ogni anno, a Eurochocolate si danno appuntamento le principali aziende produttrici di cioccolato, con degustazioni, golosi storytelling e full immersion a tema. Presente a Eurochocolate 2018 anche una rappresentanza del Comprensorio della Paganella in Trentino, sede esclusiva, dal 13 al 16 dicembre prossimi, della prima attesissima edizione di Eurochocolate Christmas.



Altra presenza tradizionale è la ChocoCard, la carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a speciali omaggi, tra cui i gadget ufficiali di Eurochocolate 2018, sconti sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show, e presso alberghi e altre strutture convenzionate, oltre alla possibilità di partecipare al concorso a estrazione che mette in palio premi ricchissimi.



I Paesi produttori di cacao sono presenti, come da tradizione, nell’area Eurochocolate World, mentre il cioccolato del commercio equo e solidale è ospitato in Piazza Matteotti, nello spazio Equochocolate, mentre il Summit internazionale sul tema “Sostenibilità ed equità: un cacao per il futuro di tutti” è in calendario presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini in Corso Vannucci, mercoledì 24 ottobre alle 10.



Il calendario completo delle iniziative e degli appuntamenti è online sul sito www.eurochocolate.com.