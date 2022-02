Pavia: dal 3 febbraio si accendono le “Lanterne scientifiche”

Prende il via giovedì 3 febbraio “ Lanterne scientifiche: orientarsi nella complessità” , la rassegna proposta dal Collegio Ghislieri di Pavia. Cinque appuntamenti, tutti gratuiti, ai quali si può partecipare dal vivo , previa prenotazione e accesso con super green pass, oppure seguirli in diretta streaming, con specialisti di diversi settori, organizzati e moderati dallo scienziato Carlo Alberto Redi. L’appuntamento in presenza è presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri alle 18 dei giorni 3 e 22 febbraio, 11 marzo e 7 aprile; i l quinto appuntamento è in fase di definizione.

La rassegna è ideata e organizzata da Carlo Alberto Redi, uno dei più importanti genetisti e zoologi italiani, professore Ordinario di Zoologia presso l’Università di Pavia, accademico dei Lincei, presidente del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi, e coinvolge il filosofo Telmo Pievani, il matematico Piergiorgio Odifreddi, l’oncoematologo del San Raffaele Paolo Ciceri, lo scrittore Marco Malvaldi e la storica Grazia Pagnotta che interverranno partendo dalle rispettive novità editoriali.

Scopo della scienza è dare risposte complesse a una realtà complessa e questo, oggi come non mai, è un antidoto al nostro senso di impotenza e alla semplificazione eccessiva. Su questo fil rouge a partire da giovedì 3 febbraio si snodano gli appuntamenti dalla rassegna. Spiega Redi: “Viviamo nel millennio delle scienze della vita, dopo il secolo della fisica e il secolo della chimica. Con le conoscenze della biologia arriviamo sul pianeta (fecondazione assistita), lasciamo il pianeta (fine vita), ci curiamo (le staminali), mangiamo (ogm), eccetera. Il CoVid è un’evidenza di quanto ancora dobbiamo imparare a comportarci; le decisioni al riguardo vanno assunte da noi con una presa di coscienza. Il cittadino di questo millennio è chi ha una minima conoscenza scientifica. La cittadinanza scientifica, passando attraverso la consapevolezza individuale, riesce anche a evitare gli ingorghi giuridici che stiamo vedendo in questi mesi, ad esempio sui vaccini; e soprattutto a evitare che si abbia paura di ciò che non si conosce”.



Gli appuntamenti sono come sempre gratuiti. È possibile prenotare su Eventbrite (digitando nella stringa di ricerca il titolo dell'incontro) oppure seguirli in diretta streaming sul canale Youtube del Collegio.



Il calendario della rassegna "Lanterne Scientifiche: orientarsi nella complessità"è il seguente:

03/02/2022 - Fabio Ciceri e Paola Arosio, “Come batteremo il cancro. La sfida dell’immunoterapia e delle CAR-T” (Raffaello Cortina Editore 2021) - Discussant Carlo Alberto Redi

22/2/2022 - Telmo Pievani, “Serendipità: L’inatteso nella scienza” (Raffaello Cortina Editore) - Discussant Carlo Alberto Redi

11/3/2022 - Piergiorgio Odifreddi, “Sorella scimmia, fratello verme. Storie straordinarie di animali, scrittori e scienziati” (Rizzoli) - Discussant Carlo Alberto Redi e Manuela Monti

7/4/2022 - Grazia Pagnotta, “Prometeo a Fukushima. Storia dell'energia dall'antichità ad oggi” (Einaudi) - Discussant Carlo Alberto Redi

data in definizione - Marco Malvaldi , “La direzione del pensiero. Matematica e filosofia per distinguere cause e conseguenze” (Raffaello Cortina) - Discussant Carlo Alberto Redi



Il Collegio Ghislieri, fondato nel 1567 da papa Pio V e divenuto il primo collegio universitario misto d’Italia nel 1966, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e opera sotto la supervisione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che lo riconosce come Ente di alta qualificazione culturale.

Per informazioni: www.ghislieri.it.