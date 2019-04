Pasqua sotto il Latemar: in pista i Conigli sciatori

La neve incontra una delle più amate tradizioni pasquali: il coniglietto di questa festa mette gli sci ai piedi e scende in pista per regalare uova di cioccolato a grandi e bambini. E’ questa la sorpresa del finale di stagione nel comprensorio dolomitico del Latemar, in Alto Adige, per un gran finale di stagione a Obereggen e Pampeago.