Il magico mondo del Cosplay al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio

Una manifestazione per adulti e una per bambini condotta dalla cosplayer di fama mondiale Giorgia Vecchini, madrina dell’evento e vincitrice del World Cosplay Summit in Giappone.



In programma domenica 3 settembre, musica, incontri con personaggi fantasy e set fotografici memorabili tra laghetti e boschi fatati nei 60 ettari del Parco Giardino. Grandi ritorni e grandi artisti sul palco principale: sabato 2 settembre alle 20.30 concerto di Cristina D'Avena, la famosissima cantante di sigle dei cartoni animati, mentre domenica 3 settembre alle 19.00 salirà sul parco Giorgio Vanni con tutta la sua energia per cantare a squarciagola i suoi successi.



I protagonisti - Non mancherà l’incontenibile animazione di Think Comics e il music show LaVaLending Story di Valentina Gessaroli in arte LaVaLend, giochi, parate cosplayer, Karaokartoon e quiz con Valeryo uno dei più noti presentatori del mondo Comics affiancato da LaVaLend, raduni, lo show strepitoso di voci con Alberto Pagnotta, you tuber, attore e doppiatore, e Luna Racini cantante e attrice; arriverà anche un imperdibile nuovo spettacolo Disneiamo con Giorgia Vecchini, Pietro Ubaldi, doppiatore di numerosi personaggi della fantasia come Marrabbio, Letizia Turrà, cantante legata al mondo dell’animazione e che vanta collaborazioni con artisti di fama nazionale, e Stefano Bersola, cantante e autore di sigle di animazione come I Cavalieri dello Zodiaco per uno spettacolo musicale e interattivO delle atmosfere Disney dal 1937 ad oggi.



Altre sorprese - Ci sarà poi lo show dei Cartoonici, cartoon cover band, che si esibirà in un trascinante live, e per tutti i fan della serie Stranger Things e del personaggio Mercoledì vi saranno i doppiatori Mattia e Chiara Fabiano, i giovanissimi e talentuosi artisti che incontreranno i fan. Novità di questa edizione sarà il contest di Tik Tok che permetterà di vincere il biglietto di ingresso per entrambe le giornate dell'evento. Partecipare è semplicissimo: tutte le informazioni e le modalità di svolgimento saranno fornite sui canali social del Parco.



Prenotazioni - Sono aperte fino al 28 agosto le iscrizioni on line per sfilate in cosplay che si terranno domenica 3 settembre: quella per i bambini alle 16.30, mentre per gli adulti alle 17. Per iscriversi alle sfilate: www.sigurta.it



Maggiori informazioni e programma completo: www.facebook.com